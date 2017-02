Dømt til tvungent psykisk helsevern

Saken oppdateres.

Sør-Trøndelag tingrett konkluderer med at 16-åringen var psykotisk da han gjennomførte angrepet 31. oktober i fjor.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først omtalte dommen søndag kveld.

Her kan du lese om hvordan nabokvinnen (48) ble oppsøkt hjemme og angrepet med kniv og øks av tenåring med halloweenmaske .

16-åringen er nå dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern. Han må også betale erstatning på 25000 kroner til nabokvinnen som han angrep, 10 000 kroner til kvinnens datter og 9000 kroner i saksomkostninger.

- Helt som forventet

- Dommen er som forventet, gutten trenger jo hjelp, sier ungdommens forsvarer, advokat John Reidar Aae.

Han har ikke selv snakket med sin klient etter at dommen falt, men har vært i kontakt med familien.

- Vi har ikke diskutert dommen ennå, en anke har ikke vært noe tema for oss. Det viktige har vært å bli ferdig med denne saken, sier Aae.

Ble befalt å drepe

Ifølge tingrettens dom hørte 16-åringen en indre stemme som gjentok og gjentok «Du ska dræp». Til slutt ga han etter for dette, etter å ha sittet og sett en skrekkfilm i Halloween-serien. Han kledde seg i svarte klær, blant annet en svart hettegenser, tok med seg en maske, plukket med seg en kokkekniv fra kjøkkenet, hentet en øks i garasjen og gikk over til nabokvinnen. På trappen utenfor tok han på seg masken, før han ringte på.

Da hun åpnet på vei ut for å lufte hundene hevet han oksa og hogg mot hodet hennes. Den 48 år gamle kvinnen ble truffet like over hårfestet. 16-åringen forsøkte en gang til å hogge, men traff kvinnen i armen. I basketaket som oppsto fikk kvinnen revet fra ham øksen. Han stakk henne med knviven, men uten å treffe vitale organer. Da han mistet øksa ble han redd og stakk fra stedet. Han løp 400 meter til et grendehus, der han selv ringte AMK-sentralen og fortalte hva han hadde gjort.

Kvinnens tenåringsdatter var vitne til hendelsen.

Frikjent for tiltalepunkt

Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at det på gjerningstidspunktet framsto som overveiende sannsynlig at tiltalte forsøkte å drepe fornærmede i saken. I dommen heter det at han handlet med forsett.

16-åringen var også tiltalt for å ha utvist skremmende adferd overfor kvinnens datter. Retten finner det imidlertid ikke bevist at han registrerte at datteren var til stede. Han er derfor frifunnet for dette.

Ifølge dommen var det i retten dissens rundt spørsmålet om han var klar over at datteren var til stede. Flertallet er imidlertid kommet til at han ikke var klar over at hun var der.