- I hvilebua møter du gjerne kolleger hvis de skal på do

Saken oppdateres.

- Hvis de som kommer etter meg skal overleve i dette yrket, må de få muligheten til å ha et sosialt liv. Vi fungerer ikke uten det, sa Ole Roger Berg i sin appell på Sorgenfri mandag formiddag.

Lederen for fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening samlet rundt 70 bussjåfører utenfor busselskapenes kontorer i Trondheim. Der holdt han og John-Peder Denstad, LO-leder i Trondheim, appeller i forbindelse med sjåførenes streik for bedre sosiale forhold . Flere sjåfører lot bussene stå mellom klokken 10 og 13.

- Årsaken til at mange holder ut i jobben, med det tidspresset vi opplever, er at vi har sosiale rom hvor vi kan møte kolleger og utveksle erfaringer. Når det skal rekrutteres hundrevis av sjåfører fram mot 2019, er det uforståelig at ikke arbeidsgiverne forstår dette, sa Berg til applaus fra bussjåførene.

Forbud mot avløsning i rute

Stridens kjerne er anbud for kollektivtrafikken fra 2019. Fagforeningen, med støtte fra representantskapet i LO, jobber for å sikre at de ansattes spisepauser kan avholdes på depot eller i andre større fellesarealer. I dag må sjåførene i stor grad ta spisepausene sine i såkalte hvilebuer utplassert rundt omkring i fylket.

- Vi vil ha muligheten til avløsning i Midtbyen slik at vi kan møtes i et felles lokale. I dag skjer avløsningene stort sett i Munkegata eller i Prinsenkrysset, men i anbudsutlysningen er det lagt ned forbud mot at sjåfører avløser hverandre i rute, sier Berg til Adresseavisen.

Han mener alternativet med å kjøre inn til Sorgenfri eller Sandmoen, for så å avvikle spisepausen, vil bli «fryktelig dyrt». Berg mener også at avløsning i rute vil gå raskere i fremtiden, og stiller seg uforstående til forbudet i anbudsutlysningen.

- Avløsningen vil ta 30 til 40 sekunder når man ikke har noen pengeveske å forholde seg til, slik det blir med superbussene. Det er derfor vi ikke skjønner forbudet. Sannsynligvis blir også resten av systemet kontantfritt om ikke så lenge.

Anbudet ble lyst ut i januar, og anbudsfristen går ut 30. mars.

Toalett og spiseplass

Etter appellene ble Adresseavisen med til sjåførenes hvilebu på Dragvoll. Den består av en liten kjøkkenkrok, to stoler, et lite bord, en TV-skjerm og et toalett.

- En del velger å ta pausen sin i bussen. Når du sitter i hvilebua og spiser, er kanskje den eneste andre du møter på en kollega som stikker innom for å gå på do, sier Ole Roger Berg.

LO-leder John-Peder Denstad mener at den sosiale situasjonen sjåførene kan havne i, vil stride med arbeidsmiljøloven. Den sier blant annet at det skal legges til rette for at ansatte gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid.

Videre stiller den krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, og at man skal få muligheten for kontakt og kommunikasjon med andre ansatte.

- Personlig og faglig utvikling samt erfaringsutveksling er viktig, og det får man ikke med dette anbudet, sier Denstad, og legger til at sjåførene har innført hilseplikt når man møtes på veien for å opprettholde det sosiale.

- Krevende å få til

Samferdselsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, uttalte mandag morgen at streiken kom overraskende på ham. Han sier at Fylkestinget har satt av 20 millioner kroner til sjåførfasiliteter.

- Vi skal bygge nye depoter og knutepunkter i de kommende årene, og der vil det bli gode fasiliteter for sjåførene. Vi har også flotte hvilebuer som enkelte sjåfører nok må finne seg i å bruke. At alle sjåfører skal spise i fellesskap er et krav som ikke er gjennomført noen andre steder, og det vil bli meget krevende å få til, sier Solem.

- Jeg synes timingen er merkelig. Vi har fått klar beskjed fra Fylkestinget om at det skal tilrettelegges for sjåførene, og det vil vi selvfølgelig gjøre innenfor de økonomiske rammene vi har. Men mye er fortsatt under planlegging, så vi vet ikke hvordan alt vil bli ennå.