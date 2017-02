Mann filmet og trakasserte dommere og politi – dømt til fengsel

Saken oppdateres.

Mannen fra Orkdal er nå dømt til fengsel i to år og åtte måneder av Eidsivating lagmannsrett.

Mannen var tiltalt for trakassering av sorenskrivere og politifolk, og av en advokat som var oppnevnt for å bistå med tvangssalget av mannens eiendom.

Ankesaken ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett fordi Frostating lagmannsrett selv ble anklaget av mannen og dermed overførte saken.

Bråket startet da mannens eiendommer skulle tvangsselges. Mannen motsatte seg dette, og han begynte å filme advokaten som var oppnevnt til å gjennomføre tvangssalget.

Sendte flere hundre meldinger

Mannen opprettet en Facebook-side der han la ut anklager mot advokaten, sorenskrivere og politifolk, og la ut filmer han hadde tatt opp av dem.

- «Tjener NN (advokaten, red.anm.) det meste av sine inntekter gjennom å bryte lovene og stjele fra Borgerne i Orkdal?» var et av utsagnene mannen postet på nettsiden.

Også Orkdals lensmann fikk gjennomgå. Mannen filmet lensmannen, og kalte ham både «kriminell», «terrorist», «kjeltringpakk» og «tyv». Også en sorenskriver som var involvert i sakene om tvangssalg ble beskyldt på nettsiden for å ha «en svært alvorlig mental lidelse».

Han sendte også hundrevis av krenkende tekstmeldinger til advokaten og lensmannen. Flere av de berørte syntes saken var en belastning.

LES OGSÅ: Mann ringte inn trusler til Norge fra fengsel i Litauen

Fikk besøksforbud

Han filmet dessuten ansatte ved Sør-Trøndelag tingrett og la ut meldinger hvor han hevdet at de misbrukte sin stilling, at de var kaldblodige mordere og at domstolen var en trussel mot folks sikkerhet. I tillegg sendte han flere hundre krenkende meldinger til tingretten.

Mannen oppsøkte i tillegg sin gamle eiendom og gjorde skadeverk etter at nye eiere hadde flyttet inn. Han puttet blant annet fliser inn i dørlåsene på eiendommen.

I Sør-Trøndelag tingrett ble mannen dømt til fengsel i ett år og fire måneder, der 120 dager av straffen ble utsatt med en prøvetid på tre år. Han fikk også et forbud mot å oppsøke de nye eierne på sin gamle eiendom, samt advokaten han hadde filmet.

LES OGSÅ: Truet politi på dansegalla

Mannen har sittet fengslet siden april 2016.

Både mannen og påtalemyndigheten anket saken. Ankeforhandlingen ble gjennomført i Hamar tinghus. To psykiatere var også oppnevnt som rettssakkyndige.

Retten mener at det er omfanget og varigheten som gjør saken grov. Trønderen har systematisk forsøkt å forhindre aktørene fra å utføre pliktene de er satt til, mener Eidsivating lagmannsrett.

Også ansatte ved St. Olavs Hospital opplever stadig oftere å bli truet og trakassert.

- Viser ikke anger

Trønderen viste ikke anger eller forståelse for handlingene han har begått, ifølge Eidsivating lagmannsrett.

Retten viser til at krenkende atferd rettet mot aktører i rettsvesenet i sosiale medier, er et økende problem og dermed krever en streng reaksjon.

LES OGSÅ: Økning i digital trakassering mot jenter og kvinner

Mannen er dømt til fengsel i to år og åtte måneder, der åtte måneder gjøres betinget. Han får også forbud å oppsøke eller på noe vis kontakte advokaten og de nye eierne av eiendommen han eide. Forbudet gjelder i fem år. Det samme forbudet gjelder også ansatte ved Trondheim tinghus. To mobiltelefoner som tilhører mannen, er inndratt.

Mannens forsvarer Thomas Øiseth sier til Adresseavisen at de har anket saken til Høyesterett.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .