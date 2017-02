Trekker seg fra rikspolitikken

Saken oppdateres.

- Etter nøye vurdering trekker jeg meg fra å stå på stortingslista for Høyre. Jeg savner dypt og inderlig å være mer hjemme i Trøndelag. Jeg savner turene på hullete veier, møte mennesker på hurtigbåten, delta i diskusjonen om ferjer og hvordan vi skal få de beste videregående skolene i Trøndelag. Det finnes ikke en mer spennende region enn Trøndelag, og jeg ønsker å delta fullt og helt i debatten om hvordan vi kan bygge regionen på en best mulig måte, sier Aarbergsbotten til adressa.no.

Beskjeden fra Torhild Aarbergsbotten kommer som et innspill til en ekstra nominasjonsrunde som Sør-Trøndelag Høyre er midt inne i. På den opprinnelige stortingsvalgslista sto Aarbergsbotten på tredjeplass, bak Linda H. Helleland og Frank Jenssen. Men siden Jenssen fikk jobben som fylkesmann i Trøndelag måtte han ut av lista. Nytt nominasjonsmøte er berammet til 4. mars, og nå er altså Aarbergsbotten ikke lenger med i kabalen.

Tre damer på topp

Trondheim Høyre har vært tydelige på at de ønsker at Frank Jenssen erstattes av en ny kandidat fra Trondheim på andreplassen, og har lansert Mari Holm Lønseth som den nye på listas andreplass. Aarbergsbotten sier hun ikke synes tre kvinner på de tre første plassene ville ha kledd partiet.

- Likestilling gjelder ikke bare damer, men også menn. Jeg ber derfor nominasjonskomiteen innstendig om å finne en mann å sette inn blant de tre øverste plassene. Jeg håper at partiet kan slutte seg enstemmig til en ny stortingsliste og støtte helhjertet opp om kandidatene. Det er hva vi trenger nå, skal vi vinne valget til høsten.

Skal gifte seg

Torhild Aarbergsbotten har vært fast representant på Stortinget siden Linda H. Helleland ble kulturminister i desember 2015. Hun kommer til å fortsette på Stortinget frem til et nytt trer sammen etter valget.

- Da har jeg vært fast representant i to år. Jeg savner Trøndelag og jeg savner fylkespolitikken. Det passer meg bedre, det er der jeg har mitt hjerte. Jeg er en person som liker å jobbe med konkrete saker og de nære tingene. Jeg savner veldig dagliglivet i Trøndelag og det å kunne møte folk når jeg er ute å reise. Jeg liker å reise, men det er bedre å pendle med hurtigbåten enn med fly. Dessuten har min situasjon endret seg siden jeg sa ja til tredjeplassen på nominasjonsmøtet i høst. Jeg skal gifte meg i mai, og et pendlerliv til Oslo i fire nye år er ikke det jeg ser som det beste grunnlaget for et godt ekteskap, sier hun.

Tilbake til fylkespolitikken

I tillegg til å møte for Linda H. Helleland på Stortinget er Aarbergsbotten opprinnelig valgt inn som førstekandidat til fylkestinget i Sør-Trøndelag. Nå ser hun for seg et politisk liv hjemme i fylkespolitikken.

- Trøndelag skal slås sammen og det mangler ikke på spennende og krevende politiske oppgaver å ta fatt på hjemme. Jeg ser frem til en god valgkamp og å kunne få lov til å jobbe knallhardt med politikk fremover - hjemme i Trøndelag som jeg er utrolig glad i, sier Torhild Aarbergsbotten.

Innstilling onsdag

Lederen i nominasjonskomiteen, Michael Momyr, har fått beskjed fra Aarbergsbotten om at hun ikke lenger ønsker å stå på tredjeplass, og har tatt det til etterretning.

- Nominasjonskomiteen er klar med sin innstilling førstkommende onsdag. Jeg har lagt vekt på at det i denne nye runden er snakk om å finne en erstatter for Frank Jenssen som blir Fylkesmann, og ikke en fullstendig ny nominasjonsrunde. Vi har hatt som utgangspunkt at vi skulle finne en erstatter på andreplassen, men nå skal vi også innstille på et nytt navn på tredjeplass, sier Momyr som ikke vil røpe hvem komiteen innstiller på før listeforslaget offentliggjøres onsdag.