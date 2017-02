Saken oppdateres.

Like etter klokken 07.00 onsdag morgen havnet en bil på taket ved en lyktestolpe i nærheten av Malvikhallen. Politiet i Sør-Trøndelag skrev på Twitter at sjåføren ble sendt til legevakt med egen skyss. Politiet har bestilt bilberging for å få fjernet bilen.