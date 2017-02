Jubler over nysnø og fullbooket hytte

Saken oppdateres.

- Vi har fått 25-30 centimeter med nysnø det siste døgnet, og i morges klarnet det opp. Det kommer masse folk hit fra Oppdal og fra andre hytter på dagtid siden vi har nytråkka skispor hver morgen, sier Randi Horghagen, vertskap ved Gjevillvasshytta.

Trondhjems Turistforenings (TT) hytte sørøst i Trollheimen har 62 sengeplasser og er betjent i sommersesongen, vinterferien og i påska.

Bortsett fra under høysesongen om sommeren, har vinterferien vært hyttas best besøkte uke de siste årene. Horghagen mener mye av det er takket være Barnas turlag, som arrangerer leker ved hytta.

- De to nettene midt i uka er litt roligere enn ellers, men fra torsdag til søndag har vi full hytte. Samtidig er det jo slik at vi lover at alle får bo her, men vi kan ikke garantere at alle får eget rom.

Skihopp for ungene

I forrige uke fryktet turistforeningen at mildværet ville ødelegge for skiføret i vinterferien.

- Med snøfallet de siste dagene ser det bedre ut enn vi trodde det ville. Det var veldig hardt i forrige uke, men nå er det nok med snø til at vi kan arrangere skihopp for ungene som bor på hytta, sier Knut Balstad, leder for turinformasjon i TT.

Han ringer fortsatt til hytta for jevnlige oppdateringer, men telefonene dit kan snart bli overflødige. Nå skal også publikum kunne sjekke om vær og føre er godt nok til at de vil ta turen ut.

Sjekker forholdene med webkamera

- I forbindelse med vinterferien, har vi satt opp et webkamera ved hytta med utsikt ned mot Gjevillvatnet. Det henger også en værstasjon på kameraet. Den er ikke helt oppe og går ennå, men man vil snart kunne sjekke temperatur, vindstyrke og nedbørsmengde selv.

Et tilsvarende kamera ble satt opp ved Nedalshytta i Tydal i fjor. På sine egne sider vil TT oppdatere med siste nytt om forholdene på fjellet.

- Vi merker at mange er inne på sidene, så vi tror dette er noe folk vil ha, sier Balstad, som sier at de også vurderer kameraer ved ubetjente hytter.

Advarer mot snødekte elver

De siste tilbakemeldingene fra fjellet er at det i høyden fortsatt er noe snømangel og avblåste topper, men brukbare skiforhold.

- For noen uker siden hadde vi en periode med mildvær, slik at snøen sank sammen og elvene åpnet seg. Det var en såpass lang periode at den kulda som har kommet nå, ikke har vært nok til å dekke til alle elver og bekker.

Han kommer med en liten advarsel til de som skal på tur i vinterferien:

- Ikke alle vann har frosset til. Det lille snøfallet som har kommet nå kan dekke til bekker og elver, så man må vise varsomhet når man skal krysse dem. Skal man gå mellom hyttene, anbefaler vi at man peiler seg inn mot sommerbruene som står ute hele vinteren, i stedet for å følge vinterløypene slavisk.