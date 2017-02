Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter like før klokken 22.00 om en trafikkulykke på E39 cirka 500 meter sør for Shell Bårdshaug.

Bilen skal ha veltet, og nødetater er på vei til stedet.

Like etter kunne politiet opplyse at føreren hadde kommet seg ut av bilen, og at han undersøkes av helsepersonell.