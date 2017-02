Vogntog sperret bru på E6

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter at vogntoget kan komme brått på. Politiet har nå kommet fram til stedet. Operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt forteller at vogntoget må ha bilberging og at det er bestilt. I mellomtiden er politiet p stedet for å hindre at det blir andre kollisjoner som følge av vogntoget som står fast på brua.

Operasjonslederen understreker at det er glatt på veiene i hele Midt-Norge.

Adresseavisen har tidligere skrevet om Stavåbrua fordi det må være minst være 50 meters avstand mellom tunge kjøretøy der.

