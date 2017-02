Saken oppdateres.

Piloten greide å gjennomføre en kontrollert nødlanding og ingen av de tre om bord i flyet er skadet, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politiditrikt.

Full kontroll

Nødlandingen skjedde rett nord for Ånsgardsvatnet i Storlidalen i Oppdal, i nærheten av vei.

- Piloten har full kontroll. De er godt kledt og står nå og venter på å bli hentet, forteller operasjonslederen hos politiet. Hovedredningssentralen og politiet har vært i kontakt med hverandre.

Politiet opplyser at de tre har ringt og ordnet hjelp til å bli hentet.

- De vil nå ta seg til Oppdal sentrum, opplyser operasjonslederen.

- Kjente røyk

Årsaken til motorproblemene er fortsatt ukjent. Flyhavarikommisjonen blir koblet inn for å delta i etterforskningen.

Pilot Lars Haukeland sier til NRK Sør-Trøndelag at han og to andre var på vei til Røros fra Molde da motoren stoppet.

– Jeg kjente oljerøyk i kabinen, og like etterpå stoppet motoren. Da skjønte jeg at vi måtte ned, og da var det bare å finne et sted som var flatt og fint. Det har gått veldig fint med oss, men det er verre med flyet. Snøen var ganske dyp, så det har fått en del skader, sier Haukeland til NRK .

Kl 1509 melding fra HRS om motorstans på småfly over Trollheimen. Kort tid etter melding fra pilot. Vellykket nødlanding. ingen skadd — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) February 26, 2017