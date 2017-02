Tiltalt for drap i Bjugn

Saken oppdateres.

Mannen har vært siktet for grov kroppsskade etter at hans venn – også i 30-årene - døde etter et slagsmål i Bjugn. Søndag skriver Fosna-Folket at statsadvokatene nå har tatt ut tiltale etter straffeloven av 2005s paragraf 275 som gjelder forsettlig drap.

- Min klient opprettholder forklaringen fra tidligere, sier forsvarer Jon Reidar Aae til Adresseavisen søndag kveld.

Hans klient ble informert om tiltalen rett før helgen.

Fant bevisstløs mann

Det var natt til 10.oktober i fjor at Trøndelag politidistrikt meldte om en slåsskamp i Elgfaret i Botngård. Da politiet ankom leiligheten fant de den tiltalte og en bevisstløs mann. Denne mannen døde senere på St. Olavs Hospital av skadene .

I tidligere avhør har tiltalte forklart at den nå avdøde mannen kom mot ham med en kniv som han prøvde å parere, og at fornærmede da falt bakover og slo hodet. Tiltalte har også forklart at han fikk en stikkskade i halsen i basketaket.

Erkjenner ikke kvelertak

Men politiet mener at tiltaltes forklaring ikke stemmer overens med obduksjonsfunn.

I fengslingskjennelsen fra januar går det frem at skadebildet som den foreløpige obduksjonsrapporten beskriver, stemmer med stump vold og jevnt press mot halsen, for eksempel ved halsgrep.

- Stump vold har min klient erkjent, fordi han slo han som angrep ham i halsen. Han erkjenner ikke å ha tatt kvelertak, som politiet mener og rettsmedisinerne antyder i både den foreløpige og endelige obduksjonsrapporten, sa advokat Jon Reidar Aae den gang.

Det er satt av fem dager til rettssaken som starter i Fosen tingrett 20. mars.