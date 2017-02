Momyr seiler opp som tredjekandidat

Saken oppdateres.

Nominasjonsprosessen i Sør-Trøndelag Høyre har vært usedvanlig kronglete denne gangen. Først ble et møte gjennomført der det ble klart at lista foran stortingsvalget til høsten skulle bestå av Linda H. Helleland på topp, Frank Jenssen som andrekandidat og Torhild Aarbergsbotten på tredjeplass. Men da Frank Jenssen ble ansatt som fylkesmann i Trøndelag måtte han trekke seg.

En ny nominasjonsrunde ble igangsatt, og Michael Momyr ble valgt som leder i den nye nominasjonsprosessen.

Aarbergsbotten trakk seg

Forrige uke ble det kjent at også tredjekandidaten, Torhild Aarbergsbotten, ønsket å tre ut av rikspolitikken. Adresseavisen skrev forrige uke at nominasjonskomiteen ville innstille på at Frank Jenssen ble erstattet at trondheimspolitikeren Mari Holm Lønseth, og at Rissa-ordfører Ove Vollan hadde sagt ja til tredjeplassen.

Etter det Adresseavisen kjenner til har Ove Vollan nå ombestemt seg, og det betyr at hele kabalen må legges på nytt.

Søndag kveld trakk Michael Momyr seg som leder i nominasjonskomiteen og har nå sagt at han er villig til å stille seg til disposisjon for partiet foran stortingsvalget.

Brøske overtar

- Jeg kan bekrefte at jeg har overtatt som leder i nominasjonskomiteen, og leder arbeidet med å legge frem et forslag til lokalpartiene med det aller første. Vi har nominasjonsmøte lørdag 4. mars, og skal da vedta hvem som skal bekle de øverste plassene på lista. Michael Momyr har etter grundige overveielser sagt seg villig til å stå til partiets disposisjon, sier Rolf Jarle Brøske som nå leder nominasjonskomiteen.

- Det ble en litt større utfordring å ta tak i når både andre- og tredjekandidaten trakk seg. Men vi har mange dyktige politikerne i Sør-Trøndelag Høyre, så dette skal vi ordne opp, legger Børske til.

Adresseavisen er kjent med at Momyr, som var stortingsrepresentant for Høyre i Sør-Trøndelag i perioden fra 2005 til 2009, har vært et ønske fra en rekke lokalparti i Sør-Trøndelag. Momyr har tidligere sagt at han ikke er aktuell, men har nå endret syn og stiller seg til disposisjon. Det betyr at nominasjonskomiteen i løpet av onsdag vil legge frem nok et forslag til liste foran stortingsvalget. Det er grunn til å tro at de tre første navnene i dette forslaget vil være Linda H. Helleland, Klæbu. Mari Holm Lønseth, Trondheim og Michael Momyr, Trondheim (tidligere Åfjord).