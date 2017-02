- Vi tror det er mange ulovlige våpen der ute

Saken oppdateres.

- I Trøndelag kan våpen leveres på Sentrum politistasjon i Trondheim og på alle lensmannskontorer og politistasjoner. Vi håper folk benytter seg av dette tilbudet, sier seksjonsleder Siw Hind ved Sentrum politistasjon.

Amnesti i tre måneder

De som leverer inn ulovlige våpen kan enten få våpenet destruert, søke om å få plombert våpenet, søke om å få det registrert for videresalg, eller man kan søke om å få beholde våpenet selv. Denne gangen varer amnestiet i tre måneder.

- Vi tror det finnes mange ulovlige våpen der ute. Mange er kanskje ikke klar over at om man arver et våpen har man plikt til å få det registrert om man vil beholde det. Man kan også levere inn våpen anonymt om man vil det, sier Hind.

Ikke kom med sprengstoff

Hun poengterer at eksplosiver, sprengstoff, granater og lignende ikke skal medbringes til politiet.

- Har man slikt liggende skal man ikke flytte på det selv. Da kan man ringe 02800 og få videre bistand fra oss i politiet.

Her kan du lese mer om hvordan du skal opptre om du har våpen du vil levere (ekstern lenke)

Gode erfaringer

Under de forrige våpenamnestiene i 2003, 2004 og 2008 fikk politiet inn henholdsvis 35 000 og 7000 skytevåpen. Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel.

– Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet. Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i januar, da våpenamnestiet ble varslet.

