Boligbrann ved Løkken slokket

Nødetatene er på Løkken i forbindelse med brann i et bolighus på Løkken. To beboere har kommet seg ut. Mer kommer

Saken oppdateres.

Det brenner i et bolighus på Bjørnli ved Løkken i Meldal, og nødetatene er på stedet, melder politiet på Twitter kl. 21.27.

Det skal være fire personer bosatt i huset, og alle skal ha kommet seg ut.

To av dem får helsetilsyn etter å ha pustet inn røyk.

- Det er foreløpig litt uoversiktlig, og brannmannskapene har ennå ikke kontroll på brannen, opplyser operasjonsleder Astrid Metlie ved Sør-Trøndelag politidistrikt kl. 21.45.

Klokken 22.05 meldes det om at brannen er slokket, og at to personer er sendt til legevakt med lettere skader.