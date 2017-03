Her berges småflyet fra det islagte vannet

Saken oppdateres.

- Dette er nok det merkeligste oppdraget jeg har hatt, ja, sier brøytebilsjåføren.

Torve hadde selv laget en kjelke av rester fra et gammelt autovern for å få det skadde flyet av det islagte Ångardsvatnet i Storlidalen i Oppdal. Og sammen med tråkkemaskina til Lønset Idrettslag og Trygve Bjerke gikk Odd Arne Torve på jobben med godt mot.

- Jeg har nå sveiset sammen noe her, så får vi se om konstruksjonen holder, sa Torve, før spesialkjelken ble kjørt ut på det islagte vannet.

Les også: Småfly måtte nødlande på islagt vann i Oppdal

Nødlanding

Der ventet flyteknikerne Torben Jensen og Espen Hveding Nordgård fra Air Service Vandrup, som tømte flyet for utstyr og drivstoff for å gjøre flyet lettest mulig. Deretter ble flysnuten jekket opp og lagt på spesialkonstruksjonen, og dratt av det islagte vannet, der småflyet måtte nødlande søndag på vei fra Molde til Røros.

Les også: Idrettslag bidrar med mannskap og kreative løsninger

Nå skal havarikommisjonen gå gjennom det franskbygde småflyet for å finne ut hva som var årsaken til at piloten måtte nødlande. Mye tyder på at det var en motorfeil som medførte at flyet måtte nødlande.

Blir undersøkt

40 bolter på hver av vingene måtte skrues opp fra hver vinge, før flyet ble fraktet sørover for nærmere undersøkelser ved Eggemoen.

Det var litt spenning på om isen tålte tråkkemaskinen. På forhånd ble det gjort målinger av isen, som viste dybde på mellom 70 og 80 centimeter.

Les også: Stanset av jungelstorm

Så isen holdt - og spesialkonstruksjonen holdt.

- Alt i alt en spesiell, men vellykket redningsoperasjon, oppsummerer Odd Arne Torve, tråkkemaskinsfører og kjelkekonstruktør.

- Hard landing

- Det har vært en del oppdrag i forbindelse med snøsskred opp gjennom årene, så det var litt artig å få være med på noe veldig annet, sier Torve, som er glad det gikk godt med folkene i flyet.

Les også: - Jeg kjente oljerøyk i kabinen, og like etterpå stoppet motoren

Hans datter og svigersønn satt på småbruket sitt bare noen hundre meter unna da flyet nødlandet.

- De hørte ikke noe, før de plutselig oppdaget et fly som fikk en hard landing utpå isen her. Det var godt at de ikke gikk i rundt.