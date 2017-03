Kåret til byens mest sykkelvennlige arbeidsplass

Saken oppdateres.

I den rådgivende ingeniørbedriften på Sluppen med 108 ansatte, sykler 60–70 til jobben i sommerhalvåret. 10–15 av dem er helårssyklister.

I det to og et halvt år gamle bygget i Sluppenveien er forholdene lagt godt til rette for at ansatte kan sykle til jobben. I kjelleren er det plass til 75 sykler. Der kan man spyle av sykkelen og foreta enkle reparasjoner. Det er garderober og dusj.

Bedriften har også kjøpt inn en elsykkel som ansatte kan bruke når de skal besøke andre bedrifter i området.

I juryen for Årets sykkelvennlige arbeidsplass sitter reiserådgiver Christiane Solheim fra Miljøpakken, kommunikasjonsansvarlig Kenneth Stoltz fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Richard Sanders fra Syklistenes Landsforening. Det er tredje gang prisen deles ut.

Motivere til å sykle

- Målet med prisen er å få flere til å sykle til jobben. Multiconsult har kultur for sykling og i nybygget er det gode parkeringsforhold og garderober, sa Christiane Solheim under prisoverrekkelsen. Prisen består av en plakett, der det er festet et sykkelstyre og et sykkelsete.

Kenneth Stoltz understreket at mange kjempet om prisen. Grunnen til at Multiconsult vant, er at bedriften scoret høyt på de aller fleste punktene. Multiconsult ligger i et område som de nærmeste årene vil få mange nye arbeidsplasser, og Multiconsult er et forbilde for bedrifter som vil legge til rette for at ansatte kan bruke sykkel.

Det reises en rekke nye bygg, men med svært få parkeringsplasser for bil. Ansatte skal ta seg frem til fots, på sykkel eller reise kollektivt.

I fjor søkte 104 bedrifter om å bli Årets sykkelvennlige arbeidsplass i Trondheim, 70 fler fra 2015. I år deles det ut én pris til privat virksomhet og én pris til offentlig virksomhet.

Fylkesmannen får pris

Torsdag får Fylkesmannen i Sør-Trøndelag en tilsvarende sykkelpris. Heller ikke Fylkesmannen, som holder til i Statens Hus i Prinsens gate og i tidligere Stiftelsen ved Leüthenhaven, tilbyr p-plasser for bil. Virksomheten har egne interne sykkelkonkurranser og sykling som aktivitet fremmes i alle sammenhenger, ifølge juryen.

Kjetil Gagnat, leder for bedriftsidrettslaget ved Multiconsult og leder for sykkelgruppa, Torgrim Stene, kunne stolt ta imot prisen på vegne av bedriften. Begge er helårssyklister. Stene sykler fra Melhus hver dag. Også i Malvik bor det ansatte som tar seg frem på sykkel.

Multiconsult har fått med seg Avantas Aktiv og den tidligere proffsyklisten Atle Kvålsvoll som motivator. Kvålsvoll har utarbeidet et treningsprogram for de ansatte, som omhandler mer enn bare sykling. Siden nyttår har 95,6 prosent av de ansatte deltatt i gange, langrenn, løping og sykling.

- Den viktigste premien er god helse. Nyt bløtkaken med god samvittighet, sa Kvålsvoll.