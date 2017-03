Radiomerker 60 elger i Trøndelag

Saken oppdateres.

Norsk institutt for naturforskning (Nina) har fått tillatelse til å merke elger i åtte kommuner i Trøndelag, skriver Trønderbladet . Avisa viser til et brev Melhus kommune har mottatt.

Elgene kan fanges frem til 31. mars, og tillatelsen gjelder for kommunene Melhus, Selbu, Tydal, Malvik, Trondheim, Meråker, Stjørdal og Klæbu. Nina vil følge elgene over tid for å se om de utvikler CWD, også kjent som skrantesyke, skriver Trønderbladet.

Instituttet ønsker også å øke kunnskapen om dyrenes områdebruk.