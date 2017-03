928 prøvde fiskelykken

Saken oppdateres.

Konkurransen fant sted på Hostovatnet ved Hoston i Orkdal, i strålende sol fra skyfri himmel.

- Vi er veldig fornøyde med arrangementet og fikk mye skryt fra folket som koste seg på isen, sier leder i IL Fjellmann, Bjarne Norsteien.

Været bidro

Den lille bygda har bare 200 innbyggere, men 100 personer var i sving for å gjennomføre arrangementet, som altså trakk rekordstort antall deltakere.

- Vi skjønte jo da vi så værvarslet at det kunne ligge an til ny rekord, forteller Norsteien. Den gamle rekorden fra fjoråret var på 814.

51 fikk fisk

Også premiebordet hadde rekordstørrelse, med premier til en totalverdi på 65 000 kroner. Hovedpremien, et reisegavekort på 10 000 kroner, ble trukket ut blant alle deltakerne.

Norsteien forteller at mange av deltakerne melder seg på mest for å kunne vinne denne premien, og er kun middels engasjert i selve fisket. Men i alt 51 av deltakerne fikk tellende resultat, med en samlet fangst på 74 fisk på til sammen 11,9 kilo for hele konkurransen.

Premier på 3000 kroner gikk både til Ruben Hoel for største fisk (536 gram), og til Dainis Mors for største samlede fangst (910 gram fordelt på seks fisk).