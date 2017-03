Kan du tenke deg en natt i tretoppene?

Saken oppdateres.

Det hele startet for to år siden med en idé om å lage et jakttårn i egen utmark.

Den første nord for Dovre

Etter å ha sett bilder av andre tretopphytter på Østlandet endret han planene.

- Jeg fant ut at slike hytter ikke finnes for utleie nord for Dovre. Dermed ble jakttårnplanene byttet ut. Vi hadde ei perfekt tomt i utmarka vår med fire flotte furuer som utgangspunkt, forteller Sondre Ertshus.

Tidkrevende byggeprosess

Han startet byggingen våren 2016 sammen med sin far. Hytta skulle egentlig stå ferdig til høsten, men ting har tatt lengre tid enn planlagt.

- Å løfte limtredragere på 250 kilo opp i den høyden er ikke fort gjort. Det ble mye klatring og tidkrevende manøvre i høyden. I tillegg til hyttebyggingen har jeg full jobb som byggingeniør i Multiconsult. Nå håper vi hytta kan være innflytningsklar til sommeren, forteller Ertshus.

- Fantastisk utsikt

Hyttetomta ligger fem kilometer fra hjemgården i Soknedal. Planen er å leie ut hytta i store deler av året. I enkelte perioder vil han og familien bruke den selv.

- Hytta vil få soveplasser nok til en familie. Det blir både kjøkkenkrok, stue og verandaen går rundt hele hytta. Nede på bakken blir det bod og utedo. Utsikten er fantastisk, og det er gode jakt- og fiskemuligheter like i nærheten, skryter byggingeniøren.

- Men er den trygg?

- Jada. Det er høyt rekkverk rundt hele hytta. Vi har også støpt fundamenter og satt opp ekstra trestokker for å gjøre hytta stabil. Om det blåser mye vil det nok knake litt i trærne og svaie litt, men det er jo en del av opplevelsen med å bo i tretoppene.

Tilleggsnæring

Han skryter også av Midtre-Gauldal kommune som var raske til å behandle den noe spesielle byggesøknaden. Familien håper hytteutleie kan bli en viktig tilleggsnæring til gårdsdrifta.

- Det er stadig vanskeligere å drive et lønnsomt gårdsbruk. Da er det viktig å kunne tenke litt nytt, avslutter den unge hyttebyggeren fra Soknedal.

Får skryt av ordføreren

Ordfører Sivert Moen (Sp) i Midtre-Gauldal roser hytteprosjektet i tretoppene.

- Dette høres ut som en veldig spennende ide. Jeg har hørt om hytter i tretopper i varmere strøk, men det er sikkert mulig å få til her også. Turisme er i motsetning til landbruk en vekstnæring i vår kommune. Alle prosjekt som kan trekke turister hit hilses velkommen, sier Moen.

