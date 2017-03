Momyr trekker seg fra topplisten

Saken oppdateres.

- Kjære nominasjonsmøte. Jeg trekker herved mitt kandidatur til tredjeplassen på lista, sa Michael Momyr ved åpningen av lørdagens nominasjonsmøte.

Før nominasjonsmøtet lørdag var henholdsvis Linda H. Helleland, Mari Holm Lønseth og Michael Momyr foreslått til de tre øverste plassene.

Ønsker Gimse på tredjeplass

Fredag kunne imidlertid Adresseavisen rapportere at flere partifeller både fra distriktet og fra Trondheim oppfordret Guro Angell Gimse til å stille som kandidat.

- Jeg vil understreke at det er viktig for meg at Mari får den andreplassen. Det er det som er aller viktigst. Mari er et stort politisk talent, sa Momyr på nominasjonsmøtet lørdag.

Videre foreslår han at Gimse får tredjeplassen.

- Kjære høyrevenner, jeg ber innstendig om at alle samles om dette forslaget, fortsetter Momyr.

Uenighet

Delegater fra hele Sør-Trøndelag er lørdag samlet i Trondheim for å vedta eventuelle endringer til nominasjonslisten som nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Høyre har foreslått.

Fredag fortalte Gimse at det skal ha vært uenighet om listen som foreligger.

- Det ønskes at distriktet er sterkere representert, sa hun til Adresseavisen . Hun bekreftet samtidig at hun ville utfordre Mari Holm Lønseth om andreplassen.

Nominasjonsprosessen i Sør-Trøndelag Høyre har vært usedvanlig kronglete denne gangen, ettersom flere listetopper har trukket seg underveis.