Det var Jostein Øwre (53) fra Malvik som omkom i trafikkulykken som skjedde i Væretunnelen tirsdag formiddag .

- Navnet er frigitt av familien, opplyser Frank Nygård, fagleder for trafikkteamet ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

En lastebil og en personbil var involvert i ulykken, og politiet mener personbilen kom over i feil kjørebane. Ulykken skjedde ved 09-tiden tirsdag formiddag.

- Vil bli dypt savnet

Jostein Øwre har i flere tiår vært svært aktiv i langrennsmiljøet i Hommelvik idrettslag. Meldingen om hans bortfall ble mottatt med sjokk og sorg tirsdag kveld, forteller leder i langrennsavdelingen, Gunnar Smiseth.

- Jostein var selv en aktiv skiløper, var en del av kretslaget og deltok i flere NM frem til voksen alder. Da han la opp som aktiv, gikk han over i administrative roller i langrennsavdelingen. Han har hatt ulike verv mer eller mindre hele tiden. Han har vært leder, han har ledet markedsarbeidet, han har vært trener og han har vært sentral under mange arrangementer. Nå var han medlem av sportslig utvalg, forteller Smiseth.

Æresmedalje

Smiseth forteller at Øwre i 2015 ble tildelt æresmedalje for sin mangeårige innsats for langrennsavdelingen. Dette skjedde etter at Hommelvik idrettslag arrangerte junior-NM på ski, hvor Øwre var sentral.

- Dette er en heder som deles ut til personer som har lagt ned en betydelig innsats. Øwre var et ja-menneske, han stilte alltid opp, og han har vært en ildsjel i skimiljøet i mange år, forteller Smiseth.

Under idrettens hederskveld i Sør-Trøndelag idrettskrets i 2013, ble Øwre tildelt ildsjelprisen for Malvik kommune. Der ble hans entusiasme på vegne av både bredde- og toppidretten trukket frem, det ble påpekt at han bidro med stor faglig tyngde og at hans blide og omgjengelige vesen tilførte skiavdelingen et svært godt sosialt samhold.

- Jostein var en kjent person i skimiljøet i hele Trøndelag, sier Smiseth.

Junior-NM

Øwre etterlater seg kone og tre barn, forteller Smiseth, og to av barna er selv aktive langrennsløpere.

- Jostein var en oppofrende far som alltid stilte opp. Han var til stede hele tiden, og var med på både treninger og skirenn, sier Smiseth.

Han forteller videre at det til helga er junior-NM i Harstad, og dit skulle Jostein reise sammen med en av sine sønner og seks andre løpere med foreldre fra Hommelvik. Nå reiser de andre.

- Det blir veldig rart. Jostein vil bli dypt savnet, sier Smiseth.