- Tok nakenbilder av kvinne mot hennes vilje – truet med å spre bildene dersom hun ikke tok abort

Saken oppdateres.

«Hvis du ikke tar abort, så gjør jeg livet ditt til et helvete». Det skal mannen ha skrevet i en sms til kvinnen som hadde fortalt ham at hun var gravid med hans barn, ifølge tiltalen.

Saken mot mannen i 30-årene starter i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

Mannen skal flere ganger ha fotografert kvinnen naken uten hennes samtykke, og dermed opptrådt seksuelt krenkende, ifølge den nye tiltalen.

Han truet med at han ville legge ut bilder av henne på nettet dersom hun ikke avsluttet svangerskapet.

«Bilder og filmer, de kommer til å havne på nettet såfremt du ikke overholder avtalen vår», skal han ha skrevet i meldingen.

Han er også tiltalt for å ha utført en seksuell handling mot henne uten samtykke, og for å ha utøvd vold mot kvinnen. Ifølge tiltalen dro han henne hardt i håret, ristet hodet hennes fram og tilbake, og slo hodet hennes i en sofakant. Kvinnen skal ha fått hjernerystelse og bloduttredelser som følge av dette.

Saken ble anmeldt i mars 2016. Mannen har tidligere nektet straffskyld for vold og for å ha krenket kvinnens fred , som han først var tiltalt for før tiltalen ble endret til krenkende atferd.

Mannens forsvarer er advokat Arve Røli. Aktor er politiadvokat Christine Grøtte ved Trøndelag politidistrikt.