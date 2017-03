Vil ha nye fire uker i varetekt for drapssiktet

Saken oppdateres.

Politiadvokat Jørgen Aunet opplyser at de begjærer den siktede mannen fengslet i nye fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet starter klokken 12.30 i Sør-Trøndelag tingrett.

26-åringen fra Melhus, som har sittet varetektsfengslet siden 28. januar , nekter straffskyld for å ha drept kameraten Råger Holte (38), som ble funnet død i boligen sin på Ler i Mehus onsdag 25. januar like før klokken 13.00.

- Styrket mistankegrunnlag

Under forrige fengslingsmøte for vel én måned siden mente tingretten at det var skjellig grunn til å mistenke Melhus-mannen for drap, og la i den forbindelse vekt på obduksjonsrapporten samt opplysninger om tekniske funn, som hadde kommet til etter første fengslingsmøte .

Der tingretten under første fengslingsmøte konkluderte med at mistankegrunnlaget ikke var særlig sterkt, mente tingrettsdommeren i sist rettsmøte at de nye opplysningene styrket mistankegrunnlaget mot den drapssiktede. Han ble deretter fengslet i fire uker. Dette anket siktede til lagmannsretten, som forkastet anken .

LES OGSÅ: Nabo: Livredd mann banket på ruta og snakket om knivstikking

- Krangel

I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten kom det frem nye opplysninger fra den drapssiktedes politiforklaring. Blant annet at 26-åringen har forklart at han og Holte hadde en krangel, men at de to skværet opp før han forlot leiligheten på Ler. Adresseavisen er videre kjent med at den siktede mannen har forklart seg om lekeslåssing med 38-åringen, og at han hevder at han forlot leiligheten til Holte tirsdag 24. januar i 08.00-tiden.

26-åringens forsvarer, Arve Opdahl, har tidligere opplyst at klienten har forklart at Holte var i live da han forlot leiligheten.

I den samme kjennelsen gikk det også frem at det finnes overvåkningsbilder av den drapssiktede før og etter at han forlot boligen til Holte. Lagmannsretten viste i den forbindelse til at 26-åringen hadde skader da han ble pågrepet. Denne pågripelsen skjedde samme dag som 38-åringen ble funnet drept.

Siktede har ikke fått opplyst dødsårsak

Tirsdag denne uken ble 26-åringen forsøkt avhørt av politiet på nytt, men dette avhøret ble avbrutt av siktede etter kort tid.

Advokat Opdahl opplyser til Adresseavisen at klienten verken har fått vite dødstidspunkt eller årsaken til at Holte døde, fordi dette er klausulert fra politiets side. Han poengterer samtidig at etterforskerne allerede sitter på mer enn 65 sider med avhør fra siktede.

- Så lenge min klient ikke får konkretisert verket dødstidspunkt eller -årsak har han ikke muligheter for å opplyse saken nærmere i avhør, sier Opdahl.

Politiets hemmelighold av dokumenter blir derfor trolig et tema i dagens fengslingsmøte.

To andre siktet

I tillegg til 26-åringen, er også en 43-åring fra Melhus siktet for drap eller medvirkning til drap. Han satt i en periode varetektsfengslet , før han ble løslatt. I likhet med 26-åringen var denne siktede en nær bekjent av den drepte Holte. Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken.

Den siste observasjonen av Holte i live har politiet tidligere tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin påfølgende onsdag.