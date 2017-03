Aksel (82) plukker søppel fra havet - fikk varsel om bot fra Frøya kommune

Saken oppdateres.

Aksel Johansen (82) har i over 30 år plukket opp søppel fra havet og på strendene i havet rundt Sula. Frøya kommune vurderte først å gi Aksel bot.

Det var den lokale nettavisen Frøya.no som først omtalte saken.

- Det er voldsomt mye arbeid som ligger bak dette. Jeg har fylt to containere med søppel fra havet. Men får jeg noe takk? Nei, jeg får mest skjenn for å dra det i land, sier Aksel Johansen til Froya.no.

- Søppeldeponi

Johansen har imidlertid latt en del søppel bli liggende på land. Derfor påla kommunen pensjonisten å rydde opp etter seg.

- Det er ikke lov til å lage søppeldeponi på land. Det han har gjort er å samle søppel og legge det i land på egen, andres og kommunens eiendom. Og det er et brudd på forurensningsloven, sier Øyvor Helstad, miljøkonsulent i Frøya kommune, til Frøya.no

Setter ut containere

I neste uke skal saken behandles politisk, og det skulle avgjøres om Johansen får tvangsmulkt.

Nå har kommunen imidlertid snudd.

Sigrid Hanssen, teknisk sjef i Frøya kommune, skriver i et innlegg på Frøya.no at de ønsker å komme søppelrydderen i møte, og hun betegner Aksel Johansens innsats som veldig bra.

- Kommunen vil komme med forslag om at containere kjøres ut til Sula i uke 12 for så å bli hentet inn i løpet av uke 14, slik at alt søplet som Aksel Johansen har lagret gjennom alle disse årene kan kastes og leveres på godkjent mottak i god tid før påske, skriver Hanssen, som også håper på gode resultater etter den store årlige strandryddedagen i mai.

Ragn-Sells og Hold Norge Rent skal nå sette i gang en ryddeaksjon, og sette ut containere til søppelet på Sula er ryddet bort, skriver lokalavisa .

Forsøpling av havet er et høyaktuelt tema. For kort tid siden ble en hval funnet på Sotra med 30 plastposer i magen.