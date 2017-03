Emilie er én av tusen som vil ha sommerjobb på et hurtigruteskip

Saken oppdateres.

Over tusen personer ønsker å tilbringe sommeren som kokk eller servitør på skipene som går langs norskekysten.

- Fordelingen på søkerne er 750 servitører og 270 kokker. Samlet sett er det hundre prosent flere søkere enn i fjor. Det synes vi er veldig kult, sier Vegard Warholm, HR-representant hos Hurtigruten.

Trangt nåløye

En femtedel av søkerne er nå plukket ut for å kjempe videre om cirka 100 stillinger. I løpet av en dag på et hotell i Trondheim skal over 40 kandidater gjennom et intervju og en praktisk prøve.

- Under den praktiske prøven skal servitørkandidatene gjennom et rollespill der de skal presentere menyen for gjester og anbefale drikke til maten. Kokke-søkerne skal lage en majones av råvarer de får utlevert. De blir vurdert av folk som til vanlig jobber hos oss i Hurtigruten, forklarer Warholm.

- Det virker veldig spennende

Sivilingeniørstudenten Emilie Skofteland (20) fra Trondheim er en av dem som har kommet seg gjennom det første nåløyet.

- Jeg ser på dette som en mulighet til å gjøre noe annerledes i sommer. Jeg har restauranterfaring fra tidligere sommerjobber, men Hurtigruten virker jo mye mer spennende. Om jeg får en av jobbene håper jeg å få sett store deler av Norge og opplevd mye norsk kultur. Men jeg har jo fått med meg at antallet søkere er stort, sier Skofteland.

Mistet jobben på plattform

Bård Inge Bergdal (49) fra Kyrksæterøra ble arbeidsledig etter å ha jobbet i over 13 år på borerigg. Nå ønsker han å komme seg inn i en hurtigrutejobb.

- I disse dager er det er ikke lett å få seg jobb innen offshore. Det er mange som kjemper om de jobbene som er. Jeg er med på å drive en restaurant hjemme i Hemne, men jeg ønsker ikke å dytte ut noen andre der ifra. Derfor søker jeg nå hos Hurtigruten. Både turnusordningen og selve jobben på hurtigruteskipene virker veldig forlokkende, synes Bergdal.

«Det lille ekstra» avgjør

I løpet av noen uker blir det avgjort hvem som får de attraktive jobbene.

- De kandidatene som har vist oss det lille ekstra i dag ligger godt an. Vi er jo spesielt på utkikk etter mennesker som vil bidra til å løfte reiseopplevelsen til gjestene våre, forklarer intervjuansvarlig for dagen, Vegard Warholm.

- Hvordan forklarer dere den store økningen i antall søknader?

- En viktig grunn er nok at vi er blitt en mer attraktiv arbeidsgiver. Hurtigrutens rykte som arbeidsgiver blir bare bedre og bedre. Dessuten er vi blant de i den maritime bransjen som nå opplever en opptur sammenlignet med olje- og gassindustrien, tror Warholm.

