Elleve bilførere tatt i fartskontroll

Saken oppdateres.

En mann i 20-årene mistet førerkortet etter at han ble målt til 116 km/t i 80-sonen. I tillegg ble ti andre bilførere ilagt fartsbøter.

Det var Utrykningspolitiet som gjennomførte kontrollen ved på E39 ved Gangåsvatnet i Orkdal.

- UP på stedet forteller at hastighetsnivået var såpass høyt, at hvis de hadde hatt mer mannskap, så ville flere blitt ilagt forelegg. De skulle ha stoppet enda flere, sier Kamilla Engen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Varsler flere kontroller

Politiet reagerer på at så mange kjører for fort i trafikken.

- Dette er et ulykkesbelastet område, og vi vet at høy hastighet er årsak til mange ulykker. Når vi gjennomfører fartskontroller, så er det for å forebygge trafikkulykker, påpeker Engen.

UP-kontrollen ble gjennomført i tidsrommet mellom klokken 16 og 18.30 søndag ettermiddag, på et tidspunkt hvor mange er på vei hjem fra hytta. De nedslående resultatene får nå politiet til å ta affære:

- UP varsler at de vil gjennomføre flere kontroller i området, sier Engen.

UP har også gjennomført en laserkontroll på Hølondaveien i Melhus. Her ble en bilfører stoppet og ilagt forelegg etter at vedkommende ble målt til 76 km/t i 60-sonen.