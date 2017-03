Politiet mener å ha funnet drapsvåpen med DNA

Saken oppdateres.

Torsdag ble den drapssiktede 26-åringen fremstilt for refengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Påtalemyndigheten begjærte mannen fengslet i fire uker, mens han selv nektet straffskyld og begjærte seg løslatt.

Sør-Trøndelag tingrett mente at det var skjellig grunn til å mistenke 26-åringen for drap, men besluttet å fengsle mannen i to uker. Dommeren anså det som et uforholdsmessig inngrep «slik saken står nå» å gi en lengre fengslingsperiode.

Viser til en gjenstand

Siktede anket på stedet, men det gjorde også politiadvokat Jørgen Aunet. Han anket over fengslingstidens lengde, og har overfor lagmannsretten argumentert med at det ikke virker som om tingretten har «vært seg tilstrekkelig bevisst» innholdet i et av dokumentene fra etterforskningen. Han beskriver i sitt støtteskriv til lagmannsretten en prøve som er hentet «fra gjenstanden som politiet mener drapet er utført med». Politiadvokaten gjør det deretter klart at det på denne gjenstanden ikke er funnet DNA fra andre enn avdøde Råger Holte og den siktede 26-åringen.

Lagmannsretten tar påtalemyndighetens anke til følge, og varetektsfengsler mannen i fire uker med brev- og besøksforbud. Lagdommerne viser særlig til det nevnte «beviset knyttet til det påtalemyndigheten mener er drapsvåpenet». Dette beviset samt andre prøver som ligger i etterforskningsmaterialet, mener lagmannsretten forsterker mistanken mot 38-åringen. Avgjørelsen er begrunnet i bevisforspillelsesfare.

Vil ikke si noe om drapsvåpen

Politiadvokat Aunet vil overfor Adresseavisen fortsatt ikke si noe om hva politiet mener er drapsvåpenet.

- Vi ønsker ikke å si noe om hva slags gjenstand dette er snakk om.

- Hvorfor ikke?

- Vi vil konfrontere siktede med dette funnet før vi går ut med informasjon om dette. Dette håper vi å få gjort denne uken, sier Aunet.

Har prøvd å finne dødstidspunkt

Under fengslingsmøtet i tingretten ble en analyse av drapsofferets øyeveske, som er gjort ved Oslo universitetssykehus, et sentralt tema. Målinger av væske fra øynene kan angi dødstidspunkt.

- Vi forsøker denne metoden fordi vi fortsatt ikke er sikre på når drapet skjedde. Vi mener at resultatet vi har fått fra Oslo universitetssykehus underbygger mistanken mot siktede, sa Aunet til Adresseavisen etter fengslingsmøtet.

Den siste observasjonen av drapsofferet Råger Holte i live har politiet tidfestet til klokken 22.21 mandag 23. januar. Han ble funnet drept i boligen sin på Ler i Melhus påfølgende onsdag. Politiet har gjennom etterforskningen kartlagt bevegelsene til den drapssiktede kameraten til Holte, og har en observasjon av at 26-åringen tar en buss fra Ler like før klokken 09.00 tirsdag 24. januar. Øyeveskeanalysen har estimert dødstidspunktet til mellom klokken 07.20 og 09.19 den samme morgenen. Analysen er beregnet ut fra at det var en omgivelsestemperatur på 16 grader i boligen på Ler, ifølge tingrettskjennelsen.

Gjentok argument

Akkurat det siste poenget grep den drapssiktedes forsvarer, Arve Opdahl, fatt i under fengslingsmøtet på torsdag. Advokaten viste til at den lokale legen som kom til stedet etter at Holte var funnet død 25. januar, har opplyst at romtemperaturen var 20 grader. Forsvareren påpekte deretter at en slik omgivelsestemperatur gir et estimert dødstidspunkt to til tre timer senere, og at uttalelsen fra Universitetssykehuset dermed taler i favør av siktede.

Dette argumentet gjentok han også overfor lagmannsretten i anken. Aunet viser imidlertid til at beregningene har en usikkerhet på pluss/minus fire timer. Lagdommerne mener derfor at det vanskelig kan regnes fra et eksakt dødstidspunkt, slik forsvareren gjør.

«Dødstidspunktet er dermed ikke eksakt fastslått, men den sakkyndiges estimat er forenlig med det som er opplyst om siktedes bevegelser», heter det i kjennelsen.

Svekket mistanke mot to andre

Det var onsdag 25. januar klokken 12.58 at politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen ble arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge – en siktelse som senere ble skjerpet til forsettlig drap.

I tillegg til 26-åringen, er også en 43-åring fra Melhus siktet for drap eller medvirkning til drap. Han satt i en periode varetektsfengslet , før han ble løslatt. I likhet med 26-åringen var denne siktede en nær bekjent av den drepte Hålte. Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken. Mistankegrunnlaget mot begge disse mennene er svekket, opplyste Aunet i forrige uke.