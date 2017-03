111 brukte ikke belte i bussen - må punge ut

Saken oppdateres.

1345 busspassasjerer i Midt-Norge ble i forrige uke kontrollert. 111 personer brukte ikke belte, slik det er påkrevd, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 106 av gebyrene ble skrevet ut i Sør-Trøndelag, fire i Nord-Trøndelag og ett gebyr i Møre og Romsdal.

Det var ekspressbusser som ble kontrollert og hovedvekten på kontroll var i Sør-Trøndelag, skriver Statens vegvesen. Gebyret for å ikke bruke belte i buss er på 1500 kroner.

LES OGSÅ: Nå kan du få bot hvis du ikke husker belte i bussen

- Nedslående

I fjor høst gjennomførte Statens vegvesen en spørreundersøkelse som viste at nesten alle visste at det er påbudt med belte i buss.

- Da synes vi det er ganske nedslående at vi skriver ut 111 gebyr for manglende bruk av belte, skriver Annette Henden i Statens vegvesen i pressemeldingen. Hun påpeker at det er viktig med belte dersom det skulle skje en ulykke fordi skadepotensialet er stort.

LES OGSÅ: Her er det ingen krav om belter

LES OGSÅ: Neste gang blir det bot

Landsdekkende kontroll

Kontrollene i Midt-Norge er en del av en landsdekkende kontrollvirksomhet som Statens vegvesen gjennomførte i forrige uke. 9230 passasjerer ble kontrollert og 237 gebyr ble skrevet ut.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .