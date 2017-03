Mann truet tenåring med øks i Meldal

Saken oppdateres.

En mann i 50-årene ble onsdag ettermiddag pågrepet av bevæpnet politi i en privat bolig i Meldal etter melding om vold og trusler med øks mot en tenåring. Det var naboer som meldte fra om hendelsen til politiet.

Pågrepet uten dramatikk

- Mannen ble pågrepet uten dramatikk i nærheten av boligen. Ambulanse ble også tilkalt. Gutten hadde fått en mindre skade i hodet, men trengte ingen behandling for dette. Barnevernsvakten er nå på vei for å ta hånd om tenåringsgutten som ble utsatt for truslene og volden, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Uavklart foranledning

Politiet vet ennå ikke noe om foranledningen til voldshendelsen. Siktede fraktes nå til politihuset i Trondheim. Både siktede og fornærmede vil bli avhørt så snart det lar seg gjøre.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .