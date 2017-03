Pizzakjede vil ikke kvitte seg med «Hottentotten»

Saken oppdateres.

- Benevnelsen hottentott er ikke i særlig bruk lenger. Den er nedsettende og vårt råd er å ikke bruke denne benevnelsen. Den folkegruppen det gjelder ønsker ikke at dette ordet brukes, sier Åse Wetås i Språkrådet.

- Samme som «neger»

- Er det annerledes når det i dette tilfellet brukes som navn på en pizza?

- Nei, det gjør ingen forskjell. Det er en språkbruk mange vil føle seg støtt av. Det er det samme som folk ville følt seg støtt dersom noen kalte en pizza for «Neger», sier Wetås.

En leser av adressa.no er heller ikke spesielt fornøyd med pizzanavnet «Hottentott», og har henvendt seg til oss om dette.

La ned Hottentott-klubben

NRK har tidligere skrevet om Sørholtet barnehage i Akershus som så seg nødt til å legge ned barnehagens Hottentott-klubb etter kraftige reaksjoner fra det afrikanske miljøet. Barna hadde da ukentlig sunget om den vesle hottentotten Hoa.

Ahmed Mohamed Dirshe er talsmann for Somalisk Velferdsforening i Trondheim. Han kjenner ikke til at begrepet hottentott har skapt reaksjoner blant afrikanere i Trondheim.

- Ingen intensjon om å støte noen

– Vi har ikke fått så mange reaksjoner på det. At vi har kalt vår pizza for Hottentott kommer av at den er sterk (altså hot) og det har ikke noe med folkegruppen som ble kalt hottentotter å gjøre. Det er i alle fall ikke vår intensjon at dette skal virke støtende på noen, sier administrerende direktør i Pizzabakeren, Jan Henrik Jelsa til adressa.no.

Vurderte å kutte ut navnet

Etter en del reaksjoner på pizzanavnet andre steder i landet for et par år siden, vurderte Pizzabakeren om de skulle kutte ut dette navnet, men de kom frem til at de ville fortsette med «Hottentotten».

Pizzabakeren har seks salgssteder i Sør-Trøndelag og fem i Nord-Trøndelag. landet over har pizzakjeden i overkant av 140 salgssteder. Jan Henrik Jelsa er en av de fire gründerne som etablerte kjeden sammen med Hans Georg Jelsa, William Gulliksen og Arild Ask Bringeland i 2003.

