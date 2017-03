Her kan du få påskehytte for 200 kroner døgnet

Saken oppdateres.

De billigste hyttene har en pris på 200 kroner per døgn, mens de fleste ligger mellom 400 til 700 kroner per døgn

- Vi har noen få hytter i Sør-Trøndelag som femdeles er ledige i påsken. I Nord-Trøndelag er det flere. Det finnes fortsatt muligheter for å få leid hytte til påske, sier Eva Kristin Grøndal som er friluftskonsulent i Statskog.

Ulik standard

Noen av hyttene ligger ved veien, mens andre ligger mer utilgjengelig til. Forskjellen på standarden på hyttene varierer.

- En god del av hyttene er nær vei, mens andre ligger mer utilgjengelig til. Der har vi noen avtaler med transport av utstyr med scooter, slik at det skal gå an å få hjelp med frakt inn i terrenget. Noen av hyttene har strøm og innlagt vann, mens andre har utedo, er uten strøm og du fyrer med ved, sier Grøndal.

Les også: Slik blir ferieåret

De rimeligste hyttene koster 200 kroner per døgn, slik som Fagerlihytta og Burheim i Stjørdal.

Sjarm med utedo

Grøndal opplever at det er folk som leier Statskog sine hytter år etter år, men også at det er nye som prøver hyttene som eies og vedlikeholdes av Statskog.

- Noen ønsker å tilbringe noen dager for seg selv på fjellet, uten å være i et hyttefelt. Det er også en sjarm med utedo, det å hente vann i bekken og fyre i ovnen. Vi har også folk som kommer tilbake for å leie en annen hytte enn de har gjort før, for å prøve ut andre steder og hytter, sier Grøndal.

Les også: Nesten 3000 trønderske kunder innom Storlien på én påskedag

Fjellstyrene

Statskog

Fjellstyrenes hytter. Klikk på de blå punktene for mer informasjon om hver enkelt hytte. For mer informasjon om pris og bestilling: inatur.no

Satskog-hytter. Klikk på den blå bobla for mer informasjon. Bestilling og pris: inatur.no

Drømmen om egen hytte lever godt i det norske folket. I dag finnes det over 423 000 hytter i Norge (SSB 1. januar 2016). I tillegg kommer boliger og våningshus brukt som fritidsboliger.

3500 solgt siste år

Det ble solgt 3.463 fjellhytter i Norge fra februar 2016 til januar i år, en økning på 13 prosent fra året før.

– Det har vært en stor økning i antall omsetninger de siste årene, noe som vitner om et sterkt marked for fritidsboliger på fjellet. For landet samlet har det neppe tidligere vært solgt flere fritidsboliger på fjellet enn de siste tolv månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge til NTB.

Les også: Bygger utleiehytte seks meter over bakken

Mye å velge i

Gjennomsnittlig salgstid for fjellhytter har gått ned til 107 dager fra 113 dager i den forrige tolvmånedersperioden. Prisene gikk opp 5,5 prosent, men fortsatt blir fritidsboliger på fjellet solgt til under prisantydning. I snitt gikk fjellhyttene for 0,9 prosent under prisantydningen.

– Selgerne må fremdeles belage seg på å akseptere en pris noe under prisantydningen, noe som er normalt i hyttemarkedet. Det er fortsatt mye å velge i blant fritidsboliger på fjellet, men kjøperne er vesentlig mer aktive enn for bare få år siden, sier Dreyer.

Hyttesalget har økt med ni prosent

Fersk fjellhyttestatistikk fra februar fra Eiendom Norge, som overvåker markedet, taler et veldig tydelig språk om nordmenns hyttemani, skriver Aftenposten .

- Økningen i salget var ni prosent fra i fjor. Og i fjor kommenterte vi at det var en voldsom økning fra året før. Det er mer enn vi har registrert noen sinne. Mange hyttemeglere er overrasket med tanke på varsku om nordmenns skrantende økonomi. Det er vi også. Etterspørselen har vært mye større enn vi trodde den skulle være, og dette strekker seg over hele landet, sier administrerende direktør for Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Les også: «Eliten har hytte på fjellet og ved sjøen»