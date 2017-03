Jaktet på gaupe - ble hetset på nett

Saken oppdateres.

- Vi har anmeldt de verste tilfellene. Det er alt fra drapstrusler til annet netthets, sier John Morten Nesvold. Han er kontaktperson i Øvre Gauldal Gaupejaktlag. Han opplyser at skjermdumper av hetsen ble overlevert til politiet mandag ettermiddag.

Skjermdumper fra noen av forumene viser kommentarer som «møkkafyr», «hva med og skyte jegeren» og «IQ er noe dritt når det glimrer med sitt fravær i slike stunder». Kommentarene ble skrevet under en sak fra Nea radio som handler om en gaupe som er felt. Nea radio omtalte også først anmeldelsen av netthetsen. Noen av kommentarene har i etterkant blitt slettet av administratorene på siden.

LES OGSÅ: Blir uthengt av Youtube-stjerne - får grov netthets

Anmeldt

Politiførstebetjent Stein Bjørnli ved Røros lensmannskontor bekrefter at de har mottatt en anmeldelse.

- Det blir gjennomført avhør etter hvert. Dersom noen av personene er bosatt andre steder i landet kan saken bli oversendt til andre politidistrikt. Så må man vurdere en eventuell reaksjon, sier Bjørnli.

Noe av hetsen er skrevet på Facebook-grupper under en sak fra lokalavisa Nea radio om jakta, men Nesvold opplyser at jegerne også har mottatt tekstmeldinger og direktemeldinger på Facebook messenger.

- Vi har ikke opplevd noe slikt tidligere. Det er en skremmende utvikling i samfunnet at folk hetser på denne måten, sier Nesvold.

LES OGSÅ: Statsministeren:- Regjeringen har diskutert kommentarfeltene

- Tar avstand

Facebook-siden Rovviltets Røst er en av sidene der det har vært mange kommentarer på saken som ble lagt ut fra Nea radio. Anne Margrethe Vadder er en av moderatorene på siden.

- Jeg tar avstand fra kommentarer som inneholder trusler og som bryter med norsk lov, sier Vadder.

- Det er veldig dumt med slike bidrag i debatten. Folk må holde seg for gode for slike kommentarer. Det har ikke noe med rovdyrdebatten å gjøre, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Oppfordret til drap på Listhaugs Facebook-side

12 000 medlemmer

De er omtrent fem moderatorer på siden. Vadder forteller at de både har slettet kommentarer på saken som ble lagt ut og utestengt personer fra gruppen på grunn av kommentarer.

Vadder understreker at det er en forskjell mellom sterke ytringer, som går på grupper, og trusler mot enkeltpersoner.

- Men hvilke rutiner har dere for at slike kommentarer ikke skal bli liggende på siden deres?

- Personen som legger ut en sak på Facebook-siden har ansvar for å følge med på debatten og eventuelt slette kommentarer som ikke er akseptable. Men vi er en gruppe med 12 000 medlemmer. Da er det ikke alltid like lett å følge med hva som kommer inn hele tiden. I denne saken oppfordret vi også i debattfeltet til at kommentarene måtte være saklige, sier Vadder.

- Årsaken til at enkelte kommentarer ikke blir slettet, men blir liggende på siden er at det gjenspeiler følelsene til folk i debatten. Rovdyrdebatten, og særlig saker som omhandler jakt på rødlistede arter opprører folk og det syns vi ikke man skal skjule, legger hun til.