Skal ha slått sønnen i hodet med en jernstang

Saken oppdateres.

Mannen ble pågrepet av politiet onsdag morgen etter at et familiemedlem ringte for å få hjelp av helsevesenet. Dette etter at faren skal ha slått sønnen med en jernstang. Mannen i 50-årene er nå siktet for mishandling i nære relasjoner.

Siktede har ifølge kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett erkjent to voldsepisoder mot sønnen og er fengslet i fire uker, hvorav to med brev- og besøksforbud.

«Retten viser til alvoret i hendelsen av i går hvor fornærmede ble slått gjentatte ganger i hodet med en jernstang, trolig mens han sov», heter det i kjennelsen fra tingretten.

Foreløbig uklart skadeomfang, men det er snakk om slag mot hode og kropp. Begge parter vil bli avhørt om forholdet. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) March 15, 2017

Ødelagt finger

Slagene skal også ha ført til en ødelagt finger på sønnen som er i 20-årene.

- Det kan se ut som den største skaden er i en finger. Der må det operasjon til. Siden det er slag, er det antagelig snakk om en knusningsskade, sa Eivind Guldseth ved Malvik Lensmannskontor til adressa.no torsdag.

Han vil foreløpig ikke si hva som utløste slagene.

- Hvilket motiv som ligger bak, er det for tidlig å si noe om, sa Guldseth

Mannen i 50-årene ble pågrepet onsdag morgen og satt i arrest. Sønnen i 20-årene ble fraktet til St. Olavs Hospital, der han senere ble avhørt. Torsdag var han fremdeles på sykehuset i påvente av operasjon.

Omfanget uklart

Det er avvik mellom siktedes forklaring og forklaringen til vitnene når det gjelder omfanget av volden.

«Det er også fortsatt uklart hvor mange slag siktede påførte fornærmede med jernstangen», skriver dommeren.

Det gjenstår flere vitneavhør i saken og retten mener det er reell fare for at siktede vil kunne påvirke vitner dersom han løslates.

Mannen i 50-årene har derfor også fått brev- og besøksforbud.

«Retten finner at en fengsling nå er påkrevd for å hindre at siktede på ny begår en alvorlig voldshandling mot sin sønn som kan medføre høyere fengselsstraff enn 6 måneder», heter det i kjennelsen.

Familiemedlem ba om hjelp

- Vi fikk telefon fra et annet familiemedlem som ønsket hjelp av helsevesenet. Det skal være snakk om skade i hodet, men vi avventer rapport fra sykehuset på det, opplyste operasjonsleder Ebbe Kimo i Sør-Trøndelag politidistrikt til adressa.no onsdag formiddag.

Politiet skal ha kjennskap til at det også tidligere har vært bråk i famililen. Påtalemyndigheten har begrunnet fengslingsbegjæringen i bevisforspillelse og gjentagelsesfare.