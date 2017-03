Saken oppdateres.

Etter det historiske vedtaket om sammenslåing av Ap Trøndelag, tok partileder Jonas Gahr Støre ordet. Han begynte med å snakke om Rune Olsø:

- Små saker er blitt store og store saker er blitt små. Slik er det. Men dere har håndtert det på beste vis, og vist omsorg også for de som ikke er her, sa partileder Jonas Gahr Støre under talen han hadde til fylkespartiene i Trøndelag Ap.

- Men det viktigste nå, og det sa Rune også da jeg snakket med han: Det er valg til høsten, og det er det viktigste nå. Det er det vi må forene kreftene for. Vi går all in, sa Støre til stor jubel.

- Utrolig synd

Det startet med et musikalsk smell fra SKA-frika, det felles årsmøtet til Nord og Sør-Trøndelag Ap på Hell lørdag formiddag. Den sittende lederen i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø trakk seg tirsdag som lederkandidat, og det var knyttet spenning til om han likevel ville åpne årsmøte. Men den jobben tok nestleder Ståle Vaag i Sør-Trøndelag og leder av Nord-Trøndelag Ap, Bjørn Engen.

- Det er jo ikke jeg som skulle stått her i dag. Jeg må si at det er utrolig synd at det ikke er vår kjære partileder som står her og skal hilse til årsmøtet, sa nestleder Ståle Vaag.

- Som dere alle sammen vet har Rune og familien hatt veldig tunge dager i det siste. Å stå midt i en mediestorm tærer på den ene og den andre. Det kan alle forestille seg. Rune har valgt å prioritere sine nærmeste. De er de viktigste. Det er i Runes ånd, han er et varmt menneske. Det har vært noen umenneskelige dager, sa Vaag.

Vaag sa fra talestolen at intern uro og splid i Ap er en fordel for høyresiden:

- Men vi skal vise dem et samlet Trøndelag nå, sier Vaag.

Mange ikke var med fra start

Foruten Olsø var blant andre heller ikke leder av Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordfører i Trondheim Rita Ottervik på plass på årsmøtets start. Heller ikke gruppeleder i Trondheim Geir Waage har så langt vært å se på årsmøtet.

manet til en felles samling over hele Trøndelag.

- Det hjelper ikke å ha Bendtner på topp hvis det er strekk i laget, sa Engen

Hilsen til Oslø

- I dag er det 177 dager til stortingsvalget. Mange har sett frem til den dagen slik at vi får Norge på rett kurs igjen. Vi skal vinne valget i høst, og skal om to år erobre enda flere ordførerklubber, messet Engen.

Han uttrykte bekymring for utviklingen med fattigdom og utenforskapet.

- Det å ikke delta blir en utfordring til dem det gjelder, og til slutt er det et samfunnsproblem. Disse ungdommene skal bli voksne, foreldre og ressurser. Da trenger vi politikk som ikke øker forskjellene, men utjebner forskjellene. Vårt varemerke er fellesskap. Det gamle slagordet by og land, hand i hand er mer aktuelt enn noensinne, sa han.

Og kom til slutt med en hilsen til Olsø:

- Jeg ønsker å takke Rune (Olsø, journ.anm.) for et godt samarbeid. Vi har jobbet godt i lag, i en prosess som ofte kunne være utfordrende. Rune har vært en pådriver i denne prosessen. Så er det viktig for meg å få sagt til alle sammen, vi må ikke glemme at også vi politikere er mennesker. Det menneskelige kan ofte bli glemt. Kjære partivenner nå skal vi sammen så fremover og bygge Trøndelag Arbeiderparti, sa Engen.