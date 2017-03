Sør-Trøndelag Ap står på tidligere vedtak om Lofoten

* Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.

* Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæringen og turismen ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for et uhell er svært liten.

* Høyre og Frp er i denne stortingsperioden bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.

* Aps programkomité har foreslått en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land gjøres til petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. Ap skal stemme over kompromisset på landsmøtet 20.–23. april.

* Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet.

Saken oppdateres.

NB: Statsministerens kontor sier til Adresseavisen at Naturvernforbundet tok feil da Naturvernforbundet tidligere lørdag hevdet at 10 av 19 fylkeslag i Ap sier nei til oljeutredning. Noe Naturvernforbundet bekreftet lørdag kveld etter å ha sjekket saken på nytt. Sakens fakta er at Aust-Agder har årsmøte nå, og prøvevotering sier ja til konsekvensutredning. Søndag fattes endelig vedtak. Også Møre og Romsdal voterer over saken søndag.

Dette er den opprinnelige saken basert på Naturvernforbundets uttalelser tidligere lørdag:

Arbeiderpartiets programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et lite havområde sør for Lofoten, men de vil verne det meste av Lofoten, Vesterålen og Senja.

En liten gjeng iherdige aktivister sto utenfor hotellet på Hell og ventet på Støre lørdag ettermiddag:

- Jeg håper at du går for et oljefritt Lofoten, sa Frida Myklebust Amdahl i Nord-Trøndelag Natur og Ungdom til partileder i Ap, Jonas Gahr Støre.

Kan gå mot nederlag

Nå, en drøy måned for landsmøtet, ser det ut til at forslaget kan bli nedstemt, og at hun blir bønnhørt.

For under årsmøtet til Sør-Trøndelag Ap lørdag ble det ingen realitetsbehandling av saken, og det tidligere vedtaket som sier ja til varig vern står fast.

Dermed er det før landsmøtet ikke flertall for kompromissforslaget ettersom ti av 19 fylkeslag sier nei, ifølge Naturvernforbundet.

I år har Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Troms, Østfold og Finnmark alle sagt nei til konsekvensutredning. I tillegg ligger det gamle nei-vedtak fra Oslo, Møre og Romsdal, Aust-Agder og altså Sør-Trøndelag.

Partileder Jonas Gahr Støre nekter for at det vil være et nederlag hvis landsmøtet sier nei.

- Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for. Det er sterke syn på begge sider. Jeg ser at mange har tatt imot vårt forslag. Det flertallsvedtak som kommer på landsmøtet, det lever vi godt med, sier Støre til Adresseavisen.

Tung for vern - og kompromiss ...

Nyvalgt leder i Sør-Trøndelag Ap, Karianne Tung, er i utgangspunktet for varig vern.

- Men jeg støtter kompromissforslaget som foreligger, sier hun.

- Hvorfor det?

- Arbeiderpartiet er et stort parti med mange meninger hvor man spriker fra varig vern til full oljeboring. Derfor er det klokt at man har kommet frem til et kompromiss som står seg i begge leirer, sier Tung.

- Slik det ser ut nå, er det ikke flertall i fylkeslagene for kompromisset. Hva tenker du om det?

- Det er et spørsmål som skal behandles på en god og ordentlig måte på landsmøtet. Så får vi se hvorvidt kompromisset står seg. Det er ganske bredt forankret i partiet i utgangspunktet da det ble offentlig, så jeg har tro på at kompromisset blir resultatet etter landsmøtet.

- Dere i Sør-Trøndelag reiser med et nei, men det kan altså skje endringer?

- Vi står med et vedtak om varig vern fra tidligere. Det er den politikken vi reiser ned til landsmøtet med. Så får vi se hva som skjer, sier hun.

- Skammelig

Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet er glad for det hun nå ser:

- Aldri før har den folkelige motstanden mot oljeboring vært så stor, og aldri før har den vært så sterk i Arbeiderpartiet. Når ti fylkeslag, og alle lokallagene til Arbeiderpartiet i Lofoten nå sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil det være skammelig om landsmøtet likevel går inn for å åpne deler av området for oljevirksomhet, sier hun.

Dissens i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag Ap foreslo styret før årsmøtet en uttalelse som støtter Ap nasjonalt.

- Jeg er for kompromisset, sier nyvalgt leder Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag Ap.

Nå går det mot votering om nordtrønderne skal støtte denne politikken, melder Trønder-Avia . Terje Sørvik, som leder redaksjonskomiteen på årsmøtet, forteller at de er splittet.

- Det ligger an til dissens, sier Sørvik til Trønder-Avisa ved 16-tiden lørdag.