Saken oppdateres.

Etter at Rune Olsø trakk seg tirsdag , har det vært helt åpent om hvem som blir leder i Sør-Trøndelag Ap. Valgkomiteen har siden onsdag jobbet på spreng for å utarbeide en ny innstilling til valget som er klokka 14 lørdag.

Adresseavisen erfarer nå at Karianne Tung er ønsket på topp av lista.

- Jeg takker for tilliten og går ærefullt til oppgaven. Vi har vært gjennom en krevende tid. Nå skal jeg sammen med det nye styret vise oss tilliten verdig. Nå ser vi fremover, sier Tung.

- Vi har mye som står på spill dette året. En god skole til alle barn og et helsevesen som ivaretar deg uavhengig av lommeboka skal vi fortsette å jobbe for. Trøndelag Arbeiderparti har mye å jobbe for. Vi skal sikre fem mandater i Sør-Trøndelag. Jeg gleder meg til å bidra til at landet får ny regjering i høst med jonas som statsminister, sier Tung.

Vaag som nestleder

Det var et håp om å ha innstillingen klar fredag kveld, men helt inntil offentliggjøringen lørdag har komiteen jobbet for å få en innstilling som alle kan enes om.

Ståle Vaag er etter hva Adresseavisen kjenner til innstilt som nestleder.

- Det var en enstemmig komité og innstillingen er godt forankret, sier Kirsti Leirtrø, som ledet valgkomiteen siden Eva Kristin Hansen er sykmeldt.

Lederen som blir valg senere lørdag ettermiddag sitter til konstitueringen av nytt fylkesting 1. oktober.

Mevassvik på topp i nord

I Nord-Trøndelag Ap er fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik foreslått som leder etter Bjørn Engen.

- Det er en oppgave jeg ser veldig frem til. Nå har vi samlet troppene og er klare for valg, sier Mevassvik.

Det er fremdeles uklart lørdag ettermiddag om det nye interimstyret skal møtes og om de eventuelt velger seg en leder.

Begge valgene skal gjennomføres fra og med 14.00 lørdag.

Hele lista for Sør-Trøndelag

Dette er hele forslaget som det skal stemmes over klokken 14:

Karianne Tung, Rissa

Ståle Vaag, Hemne

Per Olav S. Hopsø, Melhus

Marit Bjerkås, Rennebu

Hanne Mo Bjørnbet, Trondheim

Torun Bakken, Rissa

Berit Flåmo, Frøya

Siri Grøttjord, Skaun

Are Hilstad, Meldal

Hans Vintervoll, Røros

Edvin Helland, Trondheim