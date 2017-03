Fant skjelett, trolig fra istida

Saken oppdateres.

- Det var Arnt Helge Volden som fant hvalskjelettet, sier Kristian Fremstad. Volden er en god venn og nabo av Fremstad.

Saken ble først omtalt i Avisa Sør-Trøndelag .

Funnet i skogen

Sist helg gikk Arnt Helge Volden en tur i Volladalen i Agdenes, hvor han kom over beinstumpen som stikker opp av leirejord. Det er omtrent 30 x 100 cm av en virvel som er synlig på jordoverflaten. Skjelettet ble funnet tilfeldig i utmark.

- Han var ute og gikk og kom helt tilfeldig over dette. Først trodde han at det var en hodeskalle han så og ble litt skremt. Men etter et nærmere blikk på beinet, var det liten tvil om at det kom fra noe mye større enn et menneske, sier Fremstad.

Skogsterrenget hvalen ligger i er 33 meter over havet og omkring en kilometer i luftlinje fra kysten.

Kan være fra siste istid

- Funnet er lagt ut på en arkeologiside på nett og mange har vært inne og kommentert funnet, sier Fremstad.

Etter den store interessen på nettforumet har de konkludert med at det er en hval, men hva slags hval, er de ikke ekspertene sikre på.

- Noen mener at det kan være Grønlandshval, mens andre understreker at den ikke går så langt sør. Ikke vet jeg, jeg jobber i offshore og er bonde, flirer Fremstad.

Han forteller at zoologene har forsøkt å tidfeste funnet ut i fra bilder han har lagt ut.

- Teoriene blant fagfolk på nettforumet estimerer at denne hvalen er fra et sted mellom 8 000 og 12 000 år tilbake, sier Fremstad.

Den siste store istiden i Nord-Europa tok slutt for ca 10 000 år siden (snl.no).

Finnerne på Agdestein har kontaktet NTNU, Vitenskapsmuseet, som vil ta en titt på funnet til uka.

Sagnet om hvalen

I tillegg til det nokså spesielle funnet i Agdenes eksisterer det en snedig historie som kan være knyttet til hvalen.

- Jeg og Arnt Helge er i slekt og i denne slekta har det gått en historie om en hval. Sagnet sier at min tipp-oldemor, som også er han hans oldemor, skal ha hatt et hvalbein. Hun skal ha brukt dette beinet til å vaske klær med i elva, sier Fremstad.

Han mener at dette beinet kan ha kommet fra den samme hvalen som nå er funnet i terrenget i et område hvor forfedrene kunne tenkes å ha oppholdt seg.

- Nå leter vi litt rundt i slekta etter det hvalbeinet. Det kan jo være bortgjemt på en låve, i en kjeller eller på et loft. Mine forfedre har ikke akkurat vært av den sorten som har kastet ting i alle fall, ler han.

Ønsker skolebarn velkommen

Og dersom det går slik Fremstad ønsker, så kan nye generasjoner få være med å oppleve hvalen.

- Vi har kontaktet skoler og spurt om det er interesse for å være med på en utgravning, sier han og forteller om stort lokalt engasjement for funnet.

- Vi ønsker selvsagt å få dette gravet frem og dokumentert for ettertiden.

LES OGSÅ: - Tidenes gullfunn gjort i Skaun

LES OGSÅ: Eksplosjon av historiske funn

LES OGSÅ: Finner historisk gull - nå får de ikke lete mer