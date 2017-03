Slik vil de to nye ledere samle Ap-folket

Saken oppdateres.

Ingen av de to nyvalgte lederne, Anne Marit Mevassvik og Karianne Tung, er opptatt av hvem som nå skal lede interimsstyret.

Egentlig skulle Rune Olsø ledet et nytt fellesstyre for Trøndelag Ap. Men etter noen meget turbulente dager, som følge av Adresseavisens omtale av Kystad-saken, endte Ap-folket i helgen heller opp med å velge seg hver sin kvinne i hvert sitt fylkeslag .

Kulturforskjeller

- Nå er vår jobb å legge til rette for at to kulturer smelter sammen, men det kommer til å ta lang tid før vi slutter å tenke på oss som nord- og sørtrøndere, sier Mevassvik.

De to nye fylkesstyrene skal selv opprette et felles interimsstyre med tolv personer. Senest i oktober må de bli enige om én på topp.

Ap-lederne er mest opptatt av å styrke fellesskapet nå, men det er åpenbare kulturforskjeller og politiske ulikheter mellom fylkespartiene. Et eksempel er Lofoten, hvor de to fylkeslagene i helgen konkluderte motsatt: Nordtrønderne gikk inn for Ap-ledelsens kompromissforslag, mens sørtrønderne holder fast på tidligere vedtak om vern.

- Det er klokt og veldig nødvendig at det er uenigheter i partiet. Vi vil bruke det beste fra begge fylker for å bygge det nye laget, sier Tung.

- Nordtrønderne går inn i dette med en åpenbar bevissthet rundt at de er minst. Min og Karianne sin største jobb nå er å skape en trygghet rundt prosessen, sier Mevassvik.

Les også: - Vi har vært gjennom en krevende tid

Nye allianser

Et annet område hvor fylkespartiene kanskje har hatt ulike tradisjoner, er i hvilken grad prosesser skjer i det åpne landskap. I Nord-Trøndelag var det eksempelvis nylig kamp om topplasseringene helt frem til siste stund, da Arild Grande sikret seg andreplassen før stortingsvalget til høsten.

Selv om uenighetne er store, som i skattepolitikk og i ulvespørsmål, er det også ventet at nye allianser på tvers av fylkesgrensene. Kystkommunene Nærøy og Vikna har for eksempel mye til felles med Hitra og Frøya. Samtidig kan landbrukskommuner i nord danne allianser med innlandskommuner i sør.

- Her kan man finne hverandre på tvers av det som tidligere har vært en kunstig grense, sier Mevassvik.

Les også: Slår seg sammen til Trøndelag Ap likevel