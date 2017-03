- Æ fikk en kniv i strupen, men det har itj nå betydning. Redd han

Saken oppdateres.

Den drapstiltalte 38-åringen nektet straffskyld da drapssaken mot ham startet i Fosen tingrett i mandag. Han fortsatte videre med å beskrive en krangel, som han mente førte til at kameraten Geir Åge Humstad (38) angrep ham med kniv, og angivelig stakk ham i halsen natt til 10. oktober i fjor.

Han forklarte deretter med skjelvende stemme at han selv slo kameraten med et «krysslag» halsen i selvforsvar.

Preget av å høre 113-samtalen

- Jeg vet ikke hvor hardt jeg slo, men han gikk tilbake og slo hodet døra bak og falt i gulvet. Med det samme han traff gulvet, slo han pusten ut av seg. Han ble liggende livløs på golvet, sa tiltalte.

Han startet med livredning, og ringte samtidig 113, forklarte han.

Anropet til AMK ble motatt klokken 03.01 på natten. Den vel 20 minutter lange samtalen med AMK-operatøren ble avspilt i tingretten mandag. Den tiltalte var tydelig preget av det han fikk høre.

- Jeg har en som ligger helt livløs her. Jeg har prøvd munn til munn, men får ikke noe liv i ham, sier tiltalte innledningsvis.

- Slo seg helt vrang her

I løpet av samtalen forklarer 38-åringen også foranledningen til at han driver med førstehjelp:

- Han puster ikke, men han prøvde å angripe meg tidligere i kveld, så fikk han motsvar, så siden har han ligget livløs, sier mannen.

Rundt ni minutter inn i samtalen uttaler han også følgende:

- Vi hadde en jævlig bra kveld her tidligere, så ble det slik at han slo seg helt vrang her. Han angrep meg med kniv, så jeg bare forsvarte meg. Da ble han liggende på gulvet.

Samtidig med at 38-åringen snakker med AMK-sentralen, driver han angivelig intenst med hjerte og lungeredning. Han både teller hjertekompresjoner og blåser. Han spør også jevnlig hvor lenge det er til hjelpen kommer.

Etter at ambulansepersonellet tar seg inn i boligen i Bjugn etter 20 minutter, lar AMK-operatøren opptaket gå, og man kan høre tiltalte snakke med helsepersonellet.

- Tok forsvarsknep

- Er du skadd, blir tiltalte spurt.

- Æ fikk en kniv i strupen, men det har itj nå betydning. Redd han, sier mannen da.

- Hvordan er han skadd. Har han fått noe i hodet, spør ambulansepersonellet videre.

- Nei, han stakk etter meg, så tok jeg bare forsvarsknep. Så var han i bakken. Med det, så var han borte vekk, sier 38-åringen.

Kniven ble funnet i leiligheten etter hendelsen. Ifølge statsadvokat Kaia Strandjord er bare tiltaltes blod funnet på kniven. Ikke avdødes DNA.

Påtalemyndigheten mener at mannen natt til 10. oktober i fjor kvalte kameraten Humstad, som senere døde på St. Olavs Hospital. Dette er gjerningsbeskrivelsen i tiltalen: «Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til Humstad og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. Humstad døde på St. Olavs Hospital senere samme dag av skader i hjernen etter surstoffmangel».