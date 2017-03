72-åring dømt til betinget fengsel etter dødsulykke

Saken oppdateres.

Den tiltalte kvinnen på 72 år sto tiltalt for bildrap og for å ha forvoldt betydelig skade som følge av uaktsom bilkjøring . Rettssaken startet 8. mars i Sør-Trøndelag tingrett.

Kvinnen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen da saken startet. Ti vitner forklarte seg i retten.

Mener hun sovnet bak rattet

Trafikkulykken skjedde ved Voll i Rennebu 2. august 2015 , da kvinnen sammen med tre andre var på vei hjem fra en turmarsj.

Bilen de satt i, kom over i motgående kjørefelt, traff autovernet og frontkolliderte med en motgående bil. En 74-årig kvinne som satt i baksetet på bilen som kom over i feil fil, døde som følge av ulykken.

Påtalemyndigheten mener ifølge tiltalen at den tiltalte kvinnen sovnet eller ikke var tilstrekkelig oppmerksom før ulykken.

I den andre bilen satt 24 år gamle Linn-Kristin Ydse Høsøien, som fikk omfattende skader i ulykken.

- Etter ulykken har ikke livet vært det samme, fortalte den unge kvinnen i et intervju med Adresseavisen.

I tiltalen ble det tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om erstatning til de tre skadde i ulykken samt den drepte 74-åringens etterlatte.

Betinget fengsel og saksomkostninger

Aktor Ellen Moksnes Andresen la ned påstand om at kvinnen skulle dømmes til fengsel i 90 dager med en prøvetid på to år, og at hun skulle fratas førerkortet i to år og fire måneder, og avlegge ny førerprøve for å få førerkortet tilbake. Dessuten at hun skulle betale saksomkostninger på 3000 kroner.

Kvinnens forsvarer John Reidar Aae ba om at hun måtte frifinnes eller anses på mildeste måte. Retten kom fram til at kvinnen skal dømmes etter tiltalen.

Den tiltalte kvinnen har ingen forklaring på hvorfor eller hvordan ulykken skjedde. Hun så at det var stor trafikk i begge retninger, og merket plutselig at det smalt i metall da bilen traff autovernet og deretter Høsøiens bil, forklarte hun i retten.

Ifølge ulykkesrapporten hadde kvinnens bil sluret mot autovernet i opptil 21 meter før de to bilene kolliderte. På veien frontkolliderte hun nesten med en Audi, og sjåføren i denne bilen forklarte seg som vitne.

- Burde ha stoppet for å sove

Retten er ikke i tvil om at den eneste forklaringen er at den tiltalte sovnet bak rattet, heter det i dommen. Tiltalte forklarte at hun var sliten etter at de hadde deltatt på turmarsjen. Hun merket heller ikke at hun nesten frontkolliderte med Audien før ulykken.

Retten mener at kvinnen burde ha innsett at hun ikke var skikket til å kjøre fordi hun var trøtt, og at hun hadde flere muligheter til å kjøre til siden for å sove.

Retten mener at det var tilfeldig at ikke flere omkom i ulykken, og sier at de omfattende personskadene viser at store krefter var i sving.

Kvinnen er nå dømt til betinget fengsel i 90 dager med en prøvetid på to år, og en bot på 10 000 kroner. Hun fradømmes førerkortet i to år og fire måneder, og må avlegge ny førerprøve for å få førerkortet tilbake. Hun må også betale 75 000 kroner i erstatning til Linn-Kristin Ydse Høsøien. I tillegg må hun betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Retten legger også vekt på at ulykken har rammet den tiltalte hardt, i og med at hun sto den avdøde nær. I tillegg har saken hatt lang liggetid, i og med at det har gått ett år og sju måneder siden ulykken.