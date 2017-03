- Kranglet om svart magi før knivangrepet i leiligheten

Saken oppdateres.

Påtalemyndigheten mener at mannen natt til 10. oktober kvalte kameraten Geir Åge Humstad (38), som senere døde på St. Olavs Hospital. Selv nekter den drapstiltalte mannen straffskyld, og hevder at han handlet i nødverge . Han forklarte seg om dette i Fosen tingrett mandag formiddag.

Denne kvelden satt han hjemme hos i leiligheten til kameraten i Botgård i Bjugn og drakk vin og sprit. De begynte etter hvert å diskutere religion, hevdet 38-åringen.

- Tor og Odin er min tro

- Geir Åge sa til meg, det høres kanskje rart ut, men han mente at han hadde evnen til å styre folk med tankene. Svart magi er vel det man kan kalle det. Jeg har ikke samme oppfatning av dette og ble litt flirfull. Jeg tok frem smykket mitt med stjernetegnet mitt, og sa: «Det er din tro, her er min tro. Tor og Odin er min tro». Han ble litt støtt av at jeg flirte. Han bøyde seg deretter frem, og det så ut som om han så på smykket. Men han napper det av så lenka røk, sa titalte.

Han forklarte videre at han ble irritert, og ba Humstad om å erstatte sølvlenken.

- Da ble det en ordkrig, og han sa at han mente at jeg kunne erstatte smykket selv. Jeg sa da at «dette blir for dumt. Det er ikke noe å diskutere i fylla. Dette tar vi i morgen når vi er edru begge to», sa 38-åringen videre, og hevdet at han gikk for å kle på seg i gangen.

- I gangen husket jeg at jeg hadde glemt mobilen i stua, og var på tur gjennom mellomgangen. Da sto Geir Åge der og var svart i øynene. Han sto med en kniv i hånden. Jeg ble perpeks, og skjønte ikke hva som skjedde. Han stakk kniven i strupen på meg, og jeg løftet hendene for å verge meg, sier 38-åringen.

- Ble liggende livløs

Han forklarte med skjelvende stemme at han slo kameraten med et «krysslag» halsen.

- Jeg vet ikke hvor hardt jeg slo, men han gikk tilbake og slo hodet døra bak og falt i gulvet. Med det samme han traff gulvet, slo han pusten ut av seg. Han ble liggende livløs på golvet, sa tiltalte.

38-åringen forklarte videre at han forsøkte å lete etter pulsen til den avdøde, men at han ikke kontakt med ham. Han ringte da til AMK.

- Jeg holdt på med gjenopplivning mens jeg hadde AMK på telefonen, og holdt på i over 20 minutter før de kom, sa tiltalte.

- Sa han noe til deg da han sto med kniven, ville tingrettsdommer Benedicte Aas vite.

- Ingenting. Det var som en annen fyr som sto foran meg. Den var absurd hele hendelsen, sa tiltalte.

Ikke hodeskader

Da statsadvokat Kaia Strandjord fikk ordet, var hun svært opptatt av tiltaltes plassering i boligen da hendelsen skjedde denne natten. Hun gjorde også et poeng ut av at tiltalte har endret forklaring på hvor han sto da den angivelige nødvergeepisoden skjedde, og vil under rettssaken spille av mannens politiavhør for retten.

Hun ville også ha tiltaltes tanker rundt det at obduksjonsrapporten ikke viser brudd i hodeskallen, men brudd på skjoldbruskkjertelen.

- Har du tenkt på dette?

- Jeg har ikke gjort annet enn å tenke på denne saken de siste månedene. Det har ikke vært noe annet i hodet på meg morgen, middag, kveld, natt og dag, sa tiltalte til aktoren, og la til:

- Dette er dypt beklagelig. Det var ikke meningen min at han skulle dø.

Vil betale erstatning

Bistandsadvokat Halvor Hjelm-Hansen ville vite om tiltalte er villig til å betale erstatning til foreldrene til avdøde.

- Jeg godtar det. Jeg er dypt lei for det som skjedde. Jeg holdt på med gjennopplivning, og hadde ikke gjort det om jeg ønsket ham død. Jeg hadde ønsket et helt annen utfall, sa tiltalte.

Bistandsadvokaten krever på vegne av hver av foreldrene en oppreisningserstatning på inntil 250 000 kroner samt vel 30 000 kroner i påførte utgifter.