Nektet straffskyld for å ha kvalt kameraten til døde

Saken oppdateres.

Påtalemyndigheten mener at mannen natt til 10. oktober kvalte kameraten Geir Åge Humstad, som senere døde på St. Olavs Hospital. 38-åringen er derfor tiltalt for forsettlig drap.

Etter at retten var satt mandag, leste tingrettsdommer Benedicte Aas følgende gjerningsbeskrivelse fra tiltalen:

- Døde av skader i hjernen

«Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til Humstad og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. Humstad døde på St. Olavs Hospital senere samme dag av skader i hjernen etter surstoffmangel».

Tingrettsdommeren spurte deretter hvordan den tiltalte stilte seg.

- Ikke skyldig, sa 38-åringen.

Statsadvokat Kaia Strandjord opplyser i sitt innledningsforedrag i straffesaken at tiltalte og Humstad var gode venner.

- Tiltalte hadde en fast plass i sofaen til avdøde, sa Strandjord for å beskrive forholdet mellom dem.

- Gjerningskvelden hadde de sittet og drukket alkohol sammen. Det er ubestridt at de var alene på åstedet. Vi vil i løpet av saken få høre at det var en krangel, og at tiltalte hadde fått avrevet et smykke, sa Strandjord.

Hendelsen i Humstads leilighet i Bottengård i Bjugn i oktober i fjor ble først omtalt som et slagsmål av politiet . Den nå tiltalte mannen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge . I avhør 38-åringen han forklart at den nå avdøde mannen kom mot ham med en kniv som han prøvde å parere, og at Humstad da falt bakover og slo hodet. Etter dette hevder tiltalte at han startet hjerte- og lungeredning på kameraten, samtidig som han ringte AMK. Den tiltalte har i tillegg forklart at han fikk en stikkskade i halsen i basketaket, ifølge den siste fengslingskjennelsen i saken.

Strandjord opplyser at mannens nødsamtale til AMK-sentralen skal spilles av under straffesaken.

Helsepersonell skal vitne

- Stump vold har min klient erkjent, fordi han slo han som angrep ham i halsen. Han erkjenner ikke å ha tatt kvelertak, som politiet mener og rettsmedisinerne antyder i både den foreløpige og endelige obduksjonsrapporten, sa advokat Jon Reidar Aae, som forsvarer den siktede, til Adresseavisen etter sist fengsling av klienten.

Han la også til at han mener at verken den foreløpige eller endelige obduksjonsrapporten gir noen klar dødsårsak, og viste til at det som omtales om press mot halsen i rapporten, kan skyldes at 38-åringen slo Humstad i halsen.

Påtalemyndigheten mener at tiltaltes forklaring om det som skjedde i leiligheten, ikke passer med bevisene i etterforskningen. Politiet har tidligere opplyst at mannen har sagt andre ting til helsepersonellet som rykket ut til leiligheten, enn det han senere har forklart seg om i politiavhør . Dette er også noe av årsaken til at helsepersonellet skal forklare seg .

Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet siste fengslingsbegjæring, konstaterte dommeren at 38-åringens forklaring ikke stemte med den foreløpige obduksjonsrapporten . Statsadvokat Strandjord har bekreftet at også obduksjonsrapporten blir et viktig bevis under rettssaken.