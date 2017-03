Ringte ikke brannvesenet da hun så lekkasjen

Saken oppdateres.

Daglig leder i Trondheim Bil-demontering, Belinda Skibnes Ramberg, forklarte i Sør-Trøndelag tingrett om hva som skjedde dagen da brannen brøt ut. Hun fortalte at hun sto inne på kontoret på bilopphuggeriet da hun hørte et dunk.

- Da jeg kom dit, så var de allerede inne i tankrommet. Jeg så at det var bensin også på utsiden, så jeg løp for å hente sagflis for å stoppe det. For å være sikker, skulle jeg fylle på mer sagflis igjen, og løp for å hente mer. Da jeg skulle fylle opp kassen, hørte jeg smellet. Jeg snudde meg og så hva som skjedde, fortalte daglig leder Belinda Skibnes Ramberg i Sør Trøndelag tingrett.

- Forsøkte å få han unna

Da hadde det brutt ut en eksplosjonsartet brann. Da hun kom nærmere fortalte hun at hun så Leif Inge Høvik ligge nesten ved tankrommet.

- Jeg slukket han og forsøkte å få han unna, sa Ramberg.

Høvik døde senere som følge av brannskadene.

- Forsøte å stanse lekkasjen

Det kom frem i retten at Ramberg ikke ringte brannvesenet da hun så lekkasjen, forut for at brannen brøt ut.

- Hvorfor ringte du ikke brannvesenet, spurte aktor Aage Sliper Midling.

- Vi har en risikovurdering ved lekkasje der vi skal forsøke å stanse lekkasjen. Jeg så bare at det lakk fra oppe på tanken, ikke under. Det så ikke ut som det var så stort som det var. Jeg hadde en plikt til å forsøke å begrense det, svarte Ramberg

- Gjorde du det som kreves, spurte Midling.

- Ut i fra det jeg så, så tror jeg ikke at jeg kunne ha håndtert det annerledes. Men det er noe annet i etterpåklokskapens lys, sa Ramberg.

- Hva ville du gjort da, spurte Midling.

- Jeg ville latt forurensing være forurensing, svarte Ramberg.

- Gikk gjennom tiltak

Påtalemyndigheten mener at Trondheim Bil-demontering er skyldig i brudd på både brann- og eksplosjonsvernloven samt arbeidsmiljøloven. Ramberg fikk flere spørsmål om HMS-rutinene i bedriften.

- Vi hadde jevnlige møter om HMS og hadde HMS-runder. Da gikk vi gjennom tiltak og forbedringer på hver arbeidsstasjon, forklarte den daglige lederen.

Hun fortalte også at de hadde en gjennomgang av rutinene med alle nye ansatte. Hun trodde alle ansatte var kjent med HMS-rutinene, sa hun. Ramberg opplyste også at mye av dokumentasjonen på HMS-arbeidet i bedriften gikk tapt i brannen.

Ansatt konstruerte reol

Tankrommet der bensinen var lagret ble oppført i 2014. Det var en ansatt som konstruerte reolsystemet der tankene var lagret. Tankene hadde et volum på 1200 liter, kom det frem i retten. Den ansatte som konstruerte reolene var ikke faglært på dette området.

- Jeg mener han var godt kvalifisert til dette. Han er veldig flink til alt praktisk, sa Ramberg, på spørsmål om hvordan hun vurderte den ansattes kompetanse på dette området.

En av bærebjelkene i reolen knakk i forbindelse med brannen.

Risikovurdering

Ramberg opplyste at de ikke hadde gjennomført en risikovurdering av rommet fordi det ikke var en arbeidsstasjon. Porten til tankrommet skulle være lukket.

- De ansatte skulle ikke oppholde seg i rommet, sa Ramberg.

I retten kom det likevel frem at ansatte hadde fylt bensin fra tankene til bilene sine én gang i uken.

Ramberg fikk spørsmål om hvordan hun hadde hatt det etter brannen.

- Det er tøft. Det er som jeg har hatt et liv før og et annet liv etter brannen, sa hun.