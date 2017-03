Saken oppdateres.

Tirsdag morgen fortsatte straffesaken i Fosen tingrett, hvor en 38 år gammel mann er tiltalt for drapet på kameraten Geir Åge Humstad (38).

Den tiltalte mannen nekter straffskyld , og beskrev mandag en krangel, som han mente førte til at kameraten angrep ham med kniv . Han fortalte også at kameraten stakk ham i halsen, hvorpå han verget seg med et «krysslag» mot Humstad. Han ble etter dette liggende, og tiltalte startet selv førstehjelp samtidig som han ringte, opplyste han. Samtalen han hadde med AMK-operatøren ble avspilt i retten mandag .

- Virket bekymret

Ambulansepersonellet som kom til leiligheten var innkalt som vitner tirsdag, og beskrev i retten det som møtte dem da de kom inn i leiligheten til Humstad i Botngård i Bjugn natt til 10. oktober i fjor.

- Idet jeg kom inn i gangen så jeg at tiltalte drev med hjerte- og lungeredning. I leiligheten var det også tydelig at det hadde vært en kamp, sa den første ambulansearbeideren som kom inn i boligen.

Han ga ordre om at den nå tiltalte mannen måtte sette seg, mens helsepersonellet fikk jobbet med gjenopplivning. Ambulansearbeideren la da merke til at 38-åringen hadde et kutt i halsen på to-tre centimeter. Tiltalte ville imidlertid ikke ha noe behandling.

- Han ville at vi skulle ha fokus på kameraten, og sa: «Dere må hjelpe vennen min, det er den eneste vennen jeg har». Han virket bekymret for kameraten sin, sa vitnet.

Ambulansearbeideren opplyste også at tiltalte fortalte villig vekk om det som hadde skjedd i leliligheten før de kom, en forklaring som var lik den han ga i retten på mandag .

Fant kniv ved pasienten

- Han fortalte at de hadde kranglet om et smykke, at kameraten hadde kommet mot ham med kniv. Han forklarte at kniven ble satt mot halsen hans, og at han da hadde gått mot ham med et «kryssgrep». Da hadde avdøde endt i døra og blitt bevisstløs, sa vitnet.

Makkeren til ambulansearbeideren jobbet med Humstad, som lå i stua og fant raskt en kniv.

- Den lå på pasientens side mellom brystet og hofta. Jeg la den på en skjenk på den andre siden, sa vitnet.

I tillegg til de to fra ambulansen, ankom også lege fra den kommunale legevakten samt anestesilege og redningsmann fra 330-skvadronen på Ørlandet. De to sistnevte skal også vitne tirsdag.

Både tiltalte og Humstad ble fraktet med Sea King til St. Olavs Hospital denne natten, med politieskorte. Humstad døde senere på sykehuset.

- Styrker tiltaltes forklaring

Første vitne ut tirsdag var kriminaltekniker Thomas Andresen ved Trøndelag politidistrikt. Han var med og gjennomførte de kriminaltekniske undersøkelsene i boligen til avdøde.

Han opplyste at det ikke ble funnet blod i yttergangen i leiligheten. På gulvet i mellomgangen inn mot stua ble det imidlertid funnet to blodflekker. Disse blodflekkene hadde DNA av samme type som tiltalte.

- Det var også mindre mengde blod med DNA fra avdøde. Dette er avdødes leilighet. At vi finner avdødes DNA der må vi forvente, sa Andresen i retten.

I stua fant krimteknikerne flere blodflekker med tiltaltes DNA. Oppå skjenken i stua lå den blodige biffkniven. Den hadde blod fra tiltalte, men det ble ikke funnet DNA fra avdøde.

Andresen opplyste også at det ble funnet blod som trolig stammer fra tiltalte på blant annet en sofa i stua.

- Jeg kan ikke se at noe av det som har kommet i de tekniske undersøkelsene avviker fra tiltaltes forklaring. Dette styrker tiltaltes forklaring, sa forsvarer Jon Reidar Aae etter vitnemålet.

Til dette uttalte aktor Kaia Strandjord:

- Sånn som hendelsesforløpet er fremstilt i tiltalebeslutningen, så er ikke dette en handling som medfører blod eller redskap - det er snakk om kvelning. Da kan det kanskje ikke forventes at en teknisk undersøkelse skal underbygge tiltalebeslutningen.