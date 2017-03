- Drapstiltalte fortalte at han brukte kneet mot halsen

Saken oppdateres.

Påtalemyndigheten mener at mannen natt til 10. oktober i fjor kvalte kameraten Geir Åge Humstad (38), som senere døde på St. Olavs Hospital. Selv nekter den drapstiltalte mannen straffskyld , og hevder at han handlet i nødverge .

Han forklarte i Fosen tingrett mandag at han slo med ett «kryss-slag» etter å ha blitt stukket med en biffkniv av Humstad. 38-åringen opplyste også at han deretter ringte 113 for å få hjelp.

Rykket ut

- Jeg vet ikke hvor hardt jeg slo, men han gikk tilbake og slo hodet i døra bak og falt i gulvet. Med det samme han traff gulvet, slo han pusten ut av seg. Han ble liggende livløs på golvet, sa tiltalte.

Politiet har tidligere opplyst at mannen har sagt andre ting til helsepersonellet som rykket ut til leiligheten, enn det han senere har forklart seg om i politiavhør. Detaljer om dette fikk tingretten da ansestesilegen fra 330-skvadronen forklarte seg i tirsdag formiddag. Han rykket ut til leiligheten i Botngård i Bjugn etter at den nå drapstiltalte hadde ringt AMK for å få hjelp.

- Dyttet pasienten

Humstad lå livløs i stuen da legen kom, og det ble igangsatt avansert hjerte- og lungeredning.

- Parallellt med dette innhentet vi informasjon om hva som hadde skjedd. Vi så at det var to til stede, og jeg spurte innringeren om hva som hadde skjedd, sa legen.

38-åringen fortalte da at de to hadde drukket sprit, at de hadde kranglet om et smykke og at Humstad hadde angrepet med kniv og stukket ham halsen, opplyste legen.

- Han fortalte at han hadde beskyttet seg med hendene (legen viste et kryssgrep journ.anm) og sa at han dyttet pasienten som hadde slått seg mot veggen eller døra, sa legen.

Han fant det imidlertid ikke sannsynlig at Humstad - en ung, frisk mann - hadde fått hjertestans av å bli dyttet i en vegg.

- Sa han hadde holdt ham

- Jeg spurte igjen hva som hadde skjedd. Da sa han (tiltalte journ.anm) at han hadde holdt ham, jeg forsto rundt halsen, og «kneet ham». Jeg spurte om han hadde brukt kneet på halsen, og forsto at innringeren bekreftet det, sa legen, som deretter behandlet pasienten som om han hadde en «kvelningshjertestans».

- Hvordan var det for tiltalte å komme med den forklaringen, spurte statsadvokat Kaia Strandjord?

- Han var alkoholpåvirket, hjelpsom og snakket adekvat. Jeg spurte kan du gjenta det som egentlig skjedde, og da kom han med forklaringen, sa legen

- Vi tar ikke notater mens vi arbeider

Da tiltalte forklarte seg for Fosen tingrett mandag, kunne han ikke huske å ha sagt noe om «kneing» til legen. Forsvarer Jon Reidar Aae, spurte defor legen om følgende:

- Er du sikker på at dette er riktig?

- Jeg står inne for dette fullt og helt. Det er basert på det jeg har hørt, sa legen og la til:

- Vi står der med et dødt menneske, og vi tar ikke notater mens vi arbeider.

- Hvem brakte begrepet «kneing» på banen, ville bistandsadvokat Halvor Hjelm-Hansen vite?

- Det var innringer (tiltalte journ.anm.). Han sa «æ knæa han», sa legen.

Også en annen ansatt ved 330-skvadronen som vitnet i retten tirsdag opplyste at han hadde hørt tiltalte bruke ordet «kneing», men i en annen sammenheng.

- Tiltalte forklarte at de hadde slåss, og han hadde parert med et kne. Så hadde han deretter holdt pasienten fast med kvelertak for å bli rolig, sa mannen.

Spurt om kvelertak

Tingrettsdommer Benedicte Aas ville vite om vitnet hadde hørt at tiltalte brukte ordet «kvelertak».

- Jeg kan ikke huske direkte at det ble sagt, men det er ganske beskrivende når tiltalte sa at han holdt ham sånn på direkte spørsmål, sa vitnet.

Påtalemyndigheten mener at tiltaltes forklaring om det som skjedde i leiligheten, ikke passer med bevisene i etterforskningen - blant annet legens forklaring, og har følgende gjerningsbeskrivelse i drapstiltalen mot 38-åringen: «Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til Humstad og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen».