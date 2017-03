Retten stanser saken etter dødsbrannen på Øysand

Saken oppdateres.

Retten besluttet tirsdag overraskende å stanse straffesaken etter dødsbrannen ved Trondheim Bil-demontering. Det må nå engasjeres en brannteknisk ekspert før saken kan fortsette. Beslutningen ble gjort etter at Arbeidstilsynet og en branninspektør tidligere på dagen hadde avgitt forklaring for retten.

- Retten har gjort dette på eget initiativ, sier aktor Aage Sliper Midling.

Han har aldri opplevd tidligere at retten stanser en sak, fordi den ikke er godt nok opplyst.

- Riktig beslutning

- Det er en riktig og klok beslutning av retten, sier Frode Wisth, forsvarer for Belinda Skibnes og Trondheim Bil-demontering.

Forsvareren viser til hvilke utfordringer Belinda Skibnes sto overfor, når hverken Arbeidstilsynet eller Brannvesenet avdekket feil eller mangler, bare måneder før brannen i mai 2015.

LES OGSÅ: Ringte ikke brannvesenet da hun så lekkasjen

LES OGSÅ: I en så tragisk sak er alle tapere

Rettssaken etter den fatale brannen i Trondheim Bil-demontering på Øysand startet mandag.

På den fatale maiettermiddagen i 2015 falt tanken, som ikke var festet mot de tverrgående reolbjelkene, ned. Fallet førte til at en forbindelsesslange til de andre tankene ble revet av, slik at det oppsto en bensinlekkasje. Som følge av lekkasjen- og avdamping av bensin detonerte bensindampen mens arbeidstagerne var inne i hallen, ifølge forelegget.

LES OGSÅ: Nekter å betale bot etter dødsbrannen på Øysand

Tre ansatte ble kritisk skadd i brannen 26. mai dette året, og ble fraktet til Haukeland sykehus. Livet til 30 år gamle Leif Inge Høvik sto ikke til å redde . Han døde på sykehuset dagen etter brannen, og etterlot seg samboer og et lite barn.

Nektet straffskyld

Advokat Wisth, som forsvarer daglig leder Belinda Skibnes Ramberg og bedriften, opplyser at millionforelegget ikke er vedtatt. Han har tidligere opplyst at Skibnes Ramberg nekter straffskyld for brudd på arbeidsmiljøloven.

- Min klient er fortsatt tydelig på at hun ikke har gjort noe straffbart, og man ser fram til at fakta skal komme fram under den rettslige behandlingen, sa advokaten i januar.

Daglig leder nektet straffskyld da rettssaken startet.