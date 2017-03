Rettssaken etter dødsbrannen på Øysand ble stoppet.

Saken oppdateres.

Retten besluttet tirsdag overraskende å stanse straffesaken etter dødsbrannen ved Trondheim Bil- demontering. Det må engasjeres en brannteknisk ekspert før saken kan fortsette, noe som trolig først skjer til høsten.

Beslutningen ble gjort etter at arbeidstilsynet og én branninspektør tidligere på dagen hadde avgitt forklaring for retten.

Alvorlig sak for alle

- Vi er selvfølgelig skuffet over at de ikke har nok opplysninger fra før, sier Ivar Hustøft.

Sønnen Svein Børge ble kritisk skadd og sitter i rullestol etter brannen.

Ivar, kona May Britt og de to døtrene May Iren og Tonje, fulgte Svein Børge inn i retten da saken startet denne uka. Familien hadde helst sett at saken ble avgjort nå.

- Vi har ventet lenge, men samtidig er det bra at de vil innhente nok dokumentasjon, slik at de får belyst saken godt nok, for det er jo en alvorlig sak for alle parter, sier May Britt Hustøft, mor til Svein Børge.

- Riktig beslutning

- Retten har gjort dette på eget initiativ, sier aktor Aage Sliper Midling.

Han har aldri opplevd tidligere at retten beslutter å stanse en sak, fordi den ikke er godt nok opplyst.

- Det er en riktig og klok beslutning, sier Frode Wisth, forsvarer for Belinda Skibnes og Trondheim Bil-demontering.

Forsvareren viser til hvilke utfordringer Belinda Skibnes sto ovenfor, når verken Arbeidstilsynet eller brannvesenet avdekket feil eller mangler da de kontrollerte bedriften, kort tid før dødsbrannen.

Aksjonerte etter tips

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn 29. april 2015, litt under en måned før ulykken skjedde.

Representanter fra Skatteetaten, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet dro sammen til bilopphuggeriet. I retten tirsdag forklarte Stig Magnar Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet, at aksjonen ble gjennomført som følge av et anonymt tips de hadde mottatt.

Også overingeniøren i Arbeidstilsynet, som dro ut på kontrollen, vitnet i retten. Hun forklarte hva som ble undersøkt. Tipset dreide seg om at det foregikk arbeid utendørs som var risikofylt, med plukking av deler fra biler stablet i høyden. Daglig leder representerte bedriften under besøket, og jeg følte de hadde kontroll på hvordan de håndterte biler. Det var ikke grunnlag for å gi varsel om pålegg for de forholdene vi kontrollerte, forklarte overingeniøren i retten.

På spørsmål fra forsvareren om hvorfor ikke tankrommet, der brannen oppsto, ble kontrollert, forklarte overingeniøren at hun ikke var klar over at det ble oppbevart bensin på området, og at det heller ikke ble opplyst om dette. Fokus under besøket var klem og fallskader og klatring på bilvrak.

- Har ikke arbeidstilsynet en plikt til å gi råd til virksomheter, spurte Frode Wisth som forsvarer Belinda Skibnes og bilopphuggeriet.

- Jo, Arbeidstilsynet har rådgivingsansvar forklarte overingeniøren.

Ingen avvik påvist

Fire måneder før brannen gjennomførte brannvesenet et rutinemessig tilsyn ved virksomheten, heller ikke her ble det gitt pålegg. En branningeniør ved Gauldal brann- og redningstjeneste vitnet i retten tirsdag. Han forklarte at han hadde vært på en rekke tilsyn ved Trondheim Bil-demontering fra 2010 og frem til like før ulykken dødsbrannen.

- Jeg har hatt et bra inntrykk av bedriften, og de har rettet opp avvik som vi har påpekt tidligere, forklarte branningeniøren.

Tilsynet i februar 2015 ble gjennomført sammen med brannvernlederen ved bilopphuggeriet.

- Jeg oppfattet brannvernlederen som veldig ryddig. Han svarte godt for seg, og jeg hadde ikke noe grunnlag for å mistro det han fortalte, sa branningeniøren.

Branninspektøren forklarte at han sto på utsida av tankrommet og la merke til tankene under inspeksjonen. På spørsmål fra forsvareren om han var klar over at det ble oppbevart bensin i tankene, svarte han at han forsto at det var bensin på noen av dem. Dette avviker fra forklaringen han har gitt i tidligere avhør.

Tankanlegget var en del av nybygget ved bedriften.

- Jeg fikk beskjed om at ting ved bedriften var som tidligere, men føler jeg ikke spurte nok om tankene, sa branninspektøren.

Brannen startet i det aktuelle rommet, da en av tankene falt ned og forårsaket en større bensinlekkasje. Tre ansatte ble kritisk skadd, og ble fraktet til Haukeland sykehus. Livet til 30 år gamle Leif Inge Høvik sto ikke til å redde . Han døde på sykehuset dagen etter brannen.

Rettssaken etter den fatale brannen i Trondheim Bil-demontering på Øysand startet mandag.