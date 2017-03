Aktor ber om at drapstiltalt dømmes til 12 års fengsel

Saken oppdateres.

Aktor i drapssaken, statsadvokat Kaia Strandjord, holdt i onsdag ettermiddag sin prosedyre i drapssaken i Fosen tingrett. Hun la ned påstand om at den drapstiltalte 38-åringen må dømmes til 12 års fengsel, og mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett i Botngård i fjor høst, skriver Fosna-Folket .

Selv nekter den drapstiltalte mannen straffskyld for å ha drept Geir Åge Humstad. Han hevdet under rettssaken at han handlet i nødverge etter at han ble angrepet med kniv av kameraten. Han forklarte med skjelvende stemme at han slo kameraten med ett «kryss-slag» i halsen .

LES OGSÅ: - Kranglet om svart magi før knivangrepet i leiligheten

To skader som underbygger kvelning

- Han gikk tilbake og slo hodet i døra bak og falt i gulvet. Med det samme han traff gulvet, slo han pusten ut av seg. Han ble liggende livløs på golvet, forklarte mannen, som i etterkant ringte 113 og ba om hjelp .

Denne forklaringen festet imidlertid ikke aktor lit til.

- Det er den måten han forsøker å forklare seg ut av en tragisk hendelse, drapet på vennen sin og at han står overfor en streng fengselsstraff, sa Strandjord i sin prosedyre, ifølge Fosna-Folket.

De rettsmedisinsk sakkyndige som er oppnevnt av retten, mener Humstad ble kvalt, skriver NRK .

Avdelingssjef for patologi og medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital, Harald Aarset og overlege i patologi Øystein Størkersen, la fram den endelige obduksjonsrapporten i Fosen tingrett onsdag. Det kom da frem at Humstad ikke hadde synlige skader i hodet eller massive skader som tydet på at han hadde vært i et kraftig slagsmål. Patologene fant imidlertid to skader på avdøde som underbygger at han ble kvalt, skriver Fosna-Folket . Dette var brudd på baksiden av skjoldbrusken i halsen samt punktvise blødninger i slimhinnen på innsiden av øyenlokkene og på det hvite i øyet. Det siste indikerer at det har vært press mot halsen over noe tid, mener de sakkyndige.

LES OGSÅ: - Æ fikk en kniv i strupen, men det har itj nå betydning. Redd han

LES OGSÅ: - Drapstiltalte fortalte at han brukte kneet mot halsen

- Ikke ett slag

- Bruddet er på baksiden av skjoldbrusken. Det ligger langt bak i halsen. Man må presse mer enn å slå for at en slik skade skal oppstå, sier patolog Harald Aarset til Fosna-Folket.

Han legger i tillegg til at baksiden av skjoldbrusken i dette tilfellet kan ha blitt knust mot halsvirvelen. Dette kan for eksempel ha skjedd dersom tiltalte holdt et kryssgrep mot halsen på avdøde og presset ham mot en dør, skriver avisen videre.

Aarset og Størkersen påpekte også i retten at folk kan få hjertestans etter å ha fått ett eneste slag mot halsen, men at skaden på avdøde i denne saken ikke kunne ha oppstått ved ett enkelt raskt slag.

Krever oppreisning

Bistandsadvokat Halvor Hjelm-Hansen representerer foreldrene til Humstad. Han har tidligere opplyst til Adresseavisen at han vil kreve en oppreisningserstatning på inntil 250 000 kroner samt vel 30 000 kroner i påførte utgifter på vegne av hver av foreldrene.

- Jeg godtar det. Jeg er dypt lei for det som skjedde. Jeg holdt på med gjennopplivning, og hadde ikke gjort det om jeg ønsket ham død. Jeg hadde ønsket et helt annen utfall, sa tiltalte etter at bistandsadvokaten spurte om han godtok å betale erstatning.

Tiltaltes forsvarer Jon Reidar Aae la i sin prosedyre ned påstand om at klienten må frifinnes, skriver Fosna-Folket.