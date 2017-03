Jøldalshytta mest besøkt i 2016

Saken oppdateres.

- Besøket i fjellet har aldri vært større. 26 282 overnattinger er 12 prosent bedre enn det forrige rekordåret - fjellenes år i 2002, forteller Anette Solli i Trondhjems Turistforening (TT).

Statistikken til TT viser at Jøldalshytta var den mest besøkte med 4485. Antall besøk på de to andre betjente hyttene i Trollheimen var 3706 på Gjevilvasshytta og 3601 på Trollheimshytta. Av de ubetjente hyttene var Bårdsgården den mest populære med 1135 besøk.

I Sylan var Nedalshytta mest besøkt av de betjente hyttene med 3188, mens Ramsjøhytta topper av de ubetjente med 1637 besøk.

Hos DNT Nord-Trøndelag var det også oppgang i antall besøk på hyttene. Prestøyhytta hadde flest overnattinger med 735, mens Svarttjønnbua hadde flest dagsbesøk med 5400.

Flere medlemmer

I tillegg økte medlemstallet med 6,5 prosent for TT. Medlemstallet er nå 21 127 medlemmer.

- Antallet barnemedlemmer har økt med 25 prosent etter innføringen av familiemedlemskap, forteller Solli.

I Nord-Trøndelag var medlemstallet 4204 medlemmer ved nyttår. Det er en økning på 7,6 prosent sammenlignet med året før. Også her innførte de familiemedlemskap.

Starter merking av rutene

Da Adresseavisen var på tur i midten av mars, var det folk på alle de tre velkjente hyttene i Trollheimen: Trollheimshytta, Gjevilvasshytta og Jøldalshytta. Vi var ikke innom Gjevilvasshytta, men fikk rapport fra andre fjellvandrere som hadde overnattet der.

Merkingen av rutene i trekanten i Trollheimen starter 25. mars. Kvistingen utføres av Rindal Røde Kors for Trondhjems Turistforening. Vi har tatt runden på ski.

Vår rute

Resvatnet-Trollheimshytta: 23 km

Trollheimshytta-Jøldalshytta: 27 km

Jøldalshytta-Resvatnet: 10 km

- Fantastisk økning

Den Norske Turistforening (DNT) opplever totalt sett vekst i både hytteovernattninger og antall medlemmer.

Antall hytteovernattinger i DNTs hytter i 2015 var 409 710. I fjor var tallet økt til 442 913, en økning på 8 prosent, melder Den Norske Turistforening (DNT).

– Dette er en helt fantastisk økning, og viser at fjellturer er mer populært enn noen gang. Vi reiser til fjells for både aktivitet og avkobling, og norske fjell har noe for alle. De fjellvante adrenalinsøkerne, og hytte til hytteturistene, til nybegynnerne som trenger litt innføring og tilrettelegging, alle kan finne noe for seg, sier Nils Øveraas, generalsekretær i DNT til NTB.

- Logger av

Også antall medlemmer i DNT har økt, fra 270 250 til 290 790 i samme periode. Det er en økning på 7,6 prosent, som er den beste prosentvise årlige økningen DNTs historie.

– I fjellet er man delvis logget av. Naturen, stillheten og omgivelsene gir ro og påfyll, en verdifull kontrast til hverdagene, sier Øveraas.