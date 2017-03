Vil gi AtB ansvar for hele kollektivtilbudet i Trøndelag

Saken oppdateres.

Forslaget ble lagt fram under en pressekonferanse i Steinkjer onsdag formiddag der påtroppende fylkesrådmann i Trøndelag, Odd Inge Mjøen, og påtroppende direktør for samferdsel, Erlend Solem, presenterte en framtidig strategi og organisering av samferdselsområdet i et sammenslått Trøndelag.

LES OGSÅ: Kollektivtilbud med førerløse busser og selvkjørende ferjer og hurtigbåter

Debatt: Ti svar om superbussen

«AtB bør gis en klar rolle»

Etter sammenslåing av de to fylkene blir Trøndelag fylkeskommune Norges nest største veieier med nesten 900 millioner kroner i årlig drifts- og vedlikeholdsbudsjett og cirka 1,5 milliarder kroner i årlige brutto investeringer.

I visjonen «Ett tilgjengelig Trøndelag med perspektiv mot 2030» foreslår fellesnemnda at AtB bør gis «en klar rolle, med større utviklingspotensial og forutsigbarhet enn de har i Sør-Trøndelag i dag.»

Det heter videre at «rollen bør utvikles i takt med at AtB utvikler sin kompetanse innenfor de aktuelle kollektivområdene og sin forståelse for politiske mål og rammer innenfor områdene.»

Prosjektlederen for den nye samferdselsstrategien anbefaler «en ambisjon om at AtB på sikt skal ha ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hele kollektivtilbudet i Trøndelag, og alle systemer og underleveranser knyttet til kollektivtilbudet på buss og trikk.»

Strategien betyr at AtB gis ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hurtigbåt- og fergetilbud som ikke defineres som utviklingsprosjekter, og alle systemer og underleveranser knyttet til disse.

LES OGSÅ: Nasjonal transportplan: I 2021 går Trønderbanen på strøm

Les også: Ungdommens bystyre: Vil ha bybane i Trondheim

Mobilitetsportal

Fellesnemnda ønsker også at AtB på sikt skal ha ansvar for og utforming av innholdet i en mobilitetsportal som skal samle alle transporttilbud i en markedsplass som skal være «lett tilgjengelig, lett å benytte og lett å kombinere.»

I forslaget fra fellesnemnda gis fylkesadministrasjonen ansvar for utviklingsprosjekter innenfor ferge og hurtigbåt. «Prosjektene søkes løst i samarbeid med regionale samarbeidspartnere, AtB og andre fylkeskommuner», heter det i forslaget.

Fellesnemnda går inn for at fylkesadministrasjonen skal ha ansvar for infrastruktur for kollektivtransporten, inklusive tilrettelegging av nødvendige knutepunkter for ønsket mobilitet. Oppgaven utføres i dialog med kommunene, AtB og eventuelt andre interessenter.

LES OGSÅ: ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen

LES OGSÅ: Slik skal trafikkproblemene til storhallen løses

AtB vil sitte i førersetet

Forslaget er helt i tråd med AtBs egne ambisjoner. Da selskapet 2. februar i år la fram sin strategi og visjon fram mot 2035, ga ledelsen i selskapet uttrykk for at de ønsker at AtB skal sitte i førersetet i strategiarbeidet for kollektivtrafikken i storfylket Trøndelag.

AtBs strategirapport var bestilt av arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune i september i fjor.

LES OGSÅ: Utbygging av superbuss flere hundre millioner kroner dyrere enn først beregnet

Les også: 2500 flere reiser i bil til Midtbyen daglig

Adresseavisen mener Tid for å tenke nytt om bompenger