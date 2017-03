Kutter asylmottak i Meråker

Saken oppdateres.

Årsaken er rett og slett at det kommer færre asylsøkere til Norge, opplyser UDI til bladet.no .

Oppsigelsen betyr etter alt å dømme nedleggelse av mottaket i Meråker.

- Vi har hatt fokus på at vi skal ha kvalitet på det her mottaket. Prøvd å imøtekomme alle UDIs krav. Trist når vi nå synes begynner å få tingene på plass, at mottaket blir lagt ned. Det er også trist på vegne av kommunen som har lagt ned stor innsats i skoletilbud, helsetilbud og annen tilrettelegging. Plutselig blir alle rammet. Jeg som mottaksleder takker alle som har stilt opp for oss og hjulpet oss. Vi vil ha behov den hjelpa også i nedleggingsfasen, sier mottaksleder Helene Skår til bladet.no.

Mottaket åpnet så sent som 15. mars i fjor. Det har imidlertid vært i drift flere ganger tidligere. Skår sier hun synes det er synd med full nedleggelse og heller ønsket en løsning med færre plasser, for å beholde kompetansen. Mottaket i Meråker har nemlig også åpnet og stengt flere ganger tidligere.

- Vi har ikke helt tatt det innover oss, tror jeg. Det kommer som et lite sjokk, selv om det er en usikker verden vi driver innenfor, sånn at vi har måttet vært forberedt på at noe sånt kunne skje. Det er en prosess som vi nå går igjennom, sier Skår til bladet.no .

I tillegg til de 150 mottaksplassene i Meråker har UDI nå sagt opp kontraktene med Søndre Land mottak, Rognan mottak i Saltdal, Brevik mottak i Porskrunn og Time mottak. Tilsammen er det snakk om 780 mottaksplasser. Mottakene har kontrakter med ulik oppsigelsestid, slik at driften for enkelte løper ut i løpet av sommeren, ifølge UDI.

- Det kommer færre asylsøkere til Norge og flere av beboerne blir bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge. Det er årsaken til at vi legger ned ytterligere fem mottak nå, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI til lokalavisen.

